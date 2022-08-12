Россияне не должны пользоваться "шенгеном": Зеленский требует гарантий

Украине нужны гарантии по шенгену для россиян - Зеленский / president.gov.ua

В ближайшей перспективе должна быть гарантия того, что российские убийцы и пособники терроризма не будут пользоваться "шенгеном", заявил глава государства Владимир Зеленский во время вечернего общения 12 августа.

По словам Зеленского, после всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России.

"Должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит, а главное, чтобы человек просто рассчитался за товары", - подчеркнул глава государства.

Визовый режим с РФ

Официальный Киев с 1 июля 2022 года ввел визовый режим для граждан России. Такое решение принял Кабинет министров Украины в пятницу, 17 июня.

Украинское государство разрывает соглашение с Москвой о безвизовых поездках граждан в связи с беспрецедентными угрозами своей национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности.

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