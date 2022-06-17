Украина с 1 июля 2022 года вводит визовый режим для граждан РФ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Официальный Киев с 1 июля 2022 года вводит визовый режим для граждан России. Такое решение примет Кабинет министров Украины в пятницу, 17 июня. Украинское государство разрывает соглашение с Москвой о безвизовых поездках граждан в связи с беспрецедентными угрозами своей национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале глава государства сообщил о том, что из-за чрезвычайного уровня угрозы Украине власти вынуждены пересмотреть режим въезда российских граждан на украинскую территорию.

В связи с этим гарант предложил Кабинету министров рассмотреть возможность проработать вопрос введения визового режима для российских граждан. Правительство должно принять соответствующее решение уже сегодня, 17 июня.

"Сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и о применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что визовый режим для граждан России вступит в силу с 1 июля 2022 года.

"Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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