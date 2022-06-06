Зеленский раскрыл подробности визового режима с РФ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину неплохая идея.

По словам президента, эту идею нужно обязательно довести до результата.

"Я считаю, что то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан, - ред.) - это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата", - отметил Зеленский, передает РБК-Украина.

Визовый режим с Россией

11 февраля на сайте президента появилась петиция для введения визового режима с РФ.

В начале мая она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

25 мая глава государства Владимир Зеленский ответил на петицию о введении визового режима для граждан России и заявил, что поддерживает усиление контроля за въездом россиян в Украину на фоне полномасштабной российской агрессии.

Зеленский поблагодарил всех, кто подписал петицию, за активную гражданскую позицию. Он сообщил, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой обработать вопрос.

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