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Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

25 мая 2022, 20:19

Президент поблагодарил всех, кто подписал петицию, за активную гражданскую позицию.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский поддержал визовый режим для россиян / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский ответил на петицию о введении визового режима для граждан России и заявил, что поддерживает усиление контроля за въездом россиян в Украину на фоне полномасштабной российской агрессии.

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", - говорится в ответе Зеленского на сайте ОП.

Зеленский поблагодарил всех, кто подписал петицию, за активную гражданскую позицию. Он сообщил, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой обработать вопрос.

Петиция была зарегистрирована 11 февраля, в начале мая она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

После того, как ВСУ отважно выбили оккупантов из многих районов Украины, начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Для борьбы с "путинским миром" союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь. В США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

У российских войск не получилось захватить украинских защитников и устроить им большой "котел". Теперь они нацелены на то, что бы обеспечить три меньших "котла" на Донбассе.

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