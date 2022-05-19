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"Нервничать не надо – деньги искать не нужно": эксперт объяснил, что на практике означает ленд-лиз

19 мая 2022, 09:48

Киев пишет заявку, где указывает, какое оружие ему нужно. США наладили логистику таким образом, что оборудование появляется в Украине в течение двух суток.

гаубица М777
Все, что нужно Украине для победы, предоставляется на условиях аренды / Фото facebook.com/DeptofDefense

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний объяснил, что на практике будет означать закон о ленд-лизе для Украины, подписанный президентом США Джо Байденом.

Прежде всего он отметил, что помощь США в том формате, в каком она была во время Второй мировой войны, Украине уже поступает. Поэтому подписание закона о ленд-лизе стало в большей мере символическим шагом, четко обозначившим позицию США. Что касается механизма ленд-лиза, то он предусматривает, что оружие, продовольствие и все, что нужно Украине для победы, предоставляется на условиях аренды.

"По сути, ленд-лиз – это долгосрочная аренда за счет налогоплательщиков Соединенных Штатов Америки. Так что нам не нужно сейчас искать деньги. Если исходить из опыта Второй мировой войны, то, если в боях уничтожается или повреждается техника, то за нее никто не платит, она просто списывается. Если после окончания боевых действий или подписания мирного договора остается какая-то техника, то она возвращается владельцу. И опять же никаких оплат нет", - объяснил Загородний во время чата на Главреде.

По его словам, теоретически за оплату могут идти поставки гуманитарных грузов, которые напрямую не связаны с военной техникой, например, продовольствие или топливо, которого у нас не хватает.

"Теоретически это может считаться как долг, но, исходя из практики ленд-лиза времен Второй мировой, многим странам американцы этот долг простили", - отметил эксперт.

"Поэтому нервничать не надо – деньги искать не нужно. Механизм таков: Украина пишет заявку, где указывает, какое оружие ей нужно. Американцы уже наладили логистику (еще до подписания закона о ленд-лизе) таким образом, что все оборудование появляется в Украине в течение двух суток, быстрее уже невозможно", - сказал Загородний.

Какое оружие нужно Украине и что Запад готов предоставить

В первую очередь, Украине необходима тяжелая техника, которая нужна для проведения наступательных действий: танки, БМП, американские системы РСЗО, дальнобойные гаубицы, которые позволят ломать оборону противника.

"Следует отметить, что к нам поступает именно американское оружие, а не старое советское. Например, если 200 танков, которые передали нам поляки – это модернизированные танки Т-72, то есть еще советские, то американцы же дают современное оружие. Так вот уже есть в Украине современные гаубицы и системы РСЗО", - сказал Загородний.

Дальше во многом эти поставки будут зависеть от политики американцев. Судя по сообщениям в прессе, американцы пока не готовы передавать Украине тактические ракеты дальностью до 300 км. А те системы РСЗО, которые нам предоставляются – это, по сути, обычные Смерчи, которые могут бить на 60-70 км.

"Что касается систем ПВО, то ходят упорные слухи, что над западной Украиной все-таки могут развернуть эффективную систему ПРО и ПВО – там вокруг страны НАТО, и это легче всего организовать", - отметил эксперт.

По его словам, пока что завис вопрос передачи Украине польских истребителей Миг-29 и Су-25.

"Но дело движется к тому, что вскоре их все-таки передадут Украине. Потому что артиллерия и контроль над воздухом – это основное в войне", - добавил Загородний.

Ленд-лиз для Украины

9 мая 2022 года президент США Джо Байден пописал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Документ упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы в 2022-2023 годах.

В тексте законопроекта отмечается, что это делается, чтобы помочь укрепить обороноспособность указанных стран и защитить их гражданское население от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны России.

Закон наделяет президента дополнительными полномочиями – принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без длинных бюрократических процедур.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за принятие программы ленд-лиз.

"Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", - отметил Зеленский.

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