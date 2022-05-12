Братские могилы вокруг Мариуполя продолжают расти: новые свидетельства преступлений русских

Братские могилы вокруг Мариуполя продолжают расти/ ua.depositphotos.com и "Схемы"

Количество братских могил возле Мариуполя по вине русских оккупантов все продолжает и продолжает расти. Такие изменения стали известны благодаря спутниковым фото, сделанным в начале мая в поселке Старый Крым и в селе Виноградно, сообщает проект "Схемы" (Радио Свобода).

Наибольшие изменения спутник Planet Labs зафиксировал именно близ Старого Крыма ‒ к северо-западу от Мариуполя. На спутниковом снимке за 8 мая место массового захоронения на местном кладбище увеличилось с 200 метров до 340 метров в длину – по сравнению со снимком этой территории за 24 апреля. Также увеличилось количество траншей. На снимке за 8 мая можно заметить некую строительную технику – по всей вероятности, экскаватор.

Позднее стало известно, что увеличилась площадь братской могилы на кладбище возле села Виноградное к востоку от Мариуполя. 6 мая спутник Planet Labs зафиксировал появление новых траншей – по сравнению со спутниковыми снимками этой территории, опубликованными 21 апреля.

Кроме того, 9 мая в телеграмм-канале Мариупольского городского совета появилось видео с кладбища в Виноградном с сообщением о том, что "оккупанты продолжают свозить тела убитых русской армией горожан".

"Сейчас российские кафиры пытаются сделать все для того, чтобы скрыть свои военные преступления. Они хоронят тела в братских могилах и используют мобильные крематории. То есть, мы понимаем, что им нужно скрыть более 20 тысяч убитых мариупольцев. Но мы продолжаем фиксировать эти массовые захоронения, чтобы не позволить скрыть эти преступления против мариупольцев", – сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, российские оккупанты продолжают привлекать для захоронения горожан, которые вынуждены соглашаться работать за еду, воду и медикаменты. Их в Мариуполе пока не хватает.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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