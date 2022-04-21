В Мангуше оккупанты массово вырыли братские могилы для убитых ими жителей Мариуполя – советник мэра

В Мангуше оккупанты массово вырыли братские могилы / Петр Андрюшенко / Mariupol.news

В Мангуше, близ Мариуполя, российские оккупанты обустроили громадное количество братских могил, в которых хоронят погибших в Мариуполе людей. Об этом на своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В районе объездной дороги кафиры обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждый и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью. Это вновь подтверждает нашу предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте, в районе промзоны в Мариуполе. Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть", ‒ пишет он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что под Мариуполем после трехдневных пыток российскими оккупантами погиб Евгений Баль - капитан первого ранга, писатель и журналист.

Украинского писателя-ветерана жестоко избили. Он не смог прийти в себя после пыток - его сердце остановилось 2 апреля. До своего 79-летия он не дожил 6 дней.

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