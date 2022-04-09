Под Мариуполем россияне три дня пытали 78-летнего украинского писателя, ветерана флота СССР

Евгений Баль не дожил до своего 79-летия шесть дней

Под Мариуполем после трехдневных пыток российскими оккупантами погиб капитан первого ранга, писатель и журналист Евгений Баль. 8 апреля ему исполнилось бы 79 лет.

О смерти журналиста-ветерана сообщили в Национальном союзе журналистов Украины. Подтвердил эту информацию в Facebook и представитель Национального союза писателей Украины Павел Кущ.

В дом Евгения Баля в приморском Мелекино под Мариуполем оккупанты ворвались 18 марта. Поводом для незаконного задержания стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными.

"Оккупанты перевернули вверх дном дом, а самого хозяина забрали "на подвал", — рассказала первая секретарь НСЖУ Лина Кущ.

21 марта 78-летнего Баля российские оккупанты отпустили со словами "не воюем с ветеранами флота СССР".

Журналист написал коллегам лаконичное сообщение: "Я дома. Все хорошо".

Союз журналистов держал в тайне преследование мужчины, чтобы он мог выехать с временно захваченной территории и попасть в безопасное место.

Украинского писателя-ветерана жестоко избили. Он не смог прийти в себя после пыток — его сердце остановилось 2 апреля. До своего 79-летия он не дожил 6 дней.

"2 апреля он ушел из жизни. Его смерть стала следствием пыток, которым подвергли журналиста-ветерана российские оккупанты. Незаконный арест и избиения, следствием которых стала смерть нашего 78-летнего коллеги - это еще одно военное преступление оккупантов, за которое должно последовать неотвратимое и суровое наказание", — сообщили в НСЖУ.

Писатель Евгений Баль умер от пыток / Фото t.me/spilkanews

Кто такой Евгений Баль

Евгений Баль был капитаном 1 ранга в отставке, моряком-подводником. Как морской офицер более 30 лет нес службу на подводных лодках Северного и Тихоокеанского флотов, не раз ходил в автономное плавание. Был членом Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины.

Мужчина вел активную патриотическую и волонтерскую деятельность в Приазовье.

Он писал книги о начале войны на Донбассе, описывал события 2014 года. А также встречался с морскими пехотинцами и со многими воинскими подразделениями, которые защищали Мариуполь и Украину.

Евгений Баль - автор книг "Фарватер неизвестен", "Меридианы штурмана Барка", "Хроники пса Филимона" и многих публикаций в печати.

Как сообщал Главред, в Луганской области погиб известный львовянин Юрий Руф — украинский поэт, писатель, ученый, общественный деятель, основатель литературного проекта Дух Нации.

2 апреля в Мариуполе погиб известный литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс. Он "был убит с камерой в руках".

Мантасу Кведаравичюсу было 45 лет. В 2016 году он снял фильм "Мариуполис", который рассказывает о войне на востоке Украины. Эта лента стала победителем Берлинского кинофестиваля.

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