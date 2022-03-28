В бою за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу

Уроженец Кременчуга два года назад выиграл турнир по боксу, посвященном памяти погибших во время наступательной Павлополь-Широкинской операции.
При защите Мариуполя от русских оккупантов погиб известный украинский кикбоксер Максим Кагал.
Как сообщил в Facebook его тренер Олег Скирта, 30-летний Кагал по прозвищу Пистон защищал город в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".
"Спи спокойно, Братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим", - написал Скирта.
В 2014 году Максим, представляя СК "Гермес", стал чемпионом мира ISKA в разряде лоу-кик (круговой удар) и завоевал "бронзу" в разряде К-1 (так называемый японский кикбоксинг) в весовой категории до 60 кг.
Кагал был первым чемпионом мира по кикбоксингу ISKA среди взрослых в составе сборной команды Украины.
В том же году стал вице-чемпионом открытого чемпионата Кременчуга по регби-7. Любил футбол и активно болел за местную команду.
Уроженец Кременчуга два года назад выиграл турнир по боксу, посвященном памяти погибших во время наступательной Павлополь-Широкинской операции.
Ранее сообщалось, под завалами у Мариуполе погибла 10-летняя украинская гимнастка Екатерина Дьяченко. Девочка находилась в доме, в который попал снаряд российских оккупантов.
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