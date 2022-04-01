В Мариуполе оккупанты зверски убили маму и братика трагически погибшей 11-летней гимнастки

Вначале оккупанты убили 11-летнюю Катю и ее отца у них дома, а теперь маму с братом.
В Мариуполе оккупанты уничтожают людей и всю инфраструктуру. Недавно от обстрелов погибла 11-летняя девочка, гимнастка Екатерина Дьяченко.
Как сообщил бывший уполномоченный по прав детей Николай Кулеба, всего через неделю оккупанты обстреляли больницу, в которой лежали мама спортсменки с младшим братом, таким образом уничтожив всю семью маленькой спортсменки.
Николай объяснил, что вначале оккупанты убили 11-летнюю Катю и ее отца у них дома. А потом – ее младшего братика и маму, когда они находились в больнице.
"Несколько дней назад я рассказывал, что вражеский снаряд попал в дом 11-летней украинской гимнастки Кати Дяченко в Мариуполе. Находившиеся в доме девочка и ее папа погибли", - написал Кулеба.
К большому сожалению, стало известно о том, что больницу, где находилась мама девочки вместе с младшим братом, обстреляли военные Путина.
"Целая семья погибла от рук извергов в российской военной форме, и самое страшное, что счетчик детских смертей в Украине продолжает свой отсчет", - резюмировал бывший уполномоченный по правам детей.
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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.
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