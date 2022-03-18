Российские оккупанты зверски насилуют украинок - Офис омбудсмена

Российские военные насилуют украинок / lb.ua

С начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Об этом пишет УП со ссылкой на ответ главы Офиса омбудсмена Людмилы Денисовой.

"С начала вооруженной агрессии России против Украины на "горячую линию" уполномоченного поступает информация о совершении военнослужащими Российской Федерации насильственных преступлений, в том числе против половой свободы и неприкосновенности личности", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в дальнейшем передают эту информацию правоохранителям.

Между тем, об изнасиловании россиянами ранее говорил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Он заявил об этом во время разговора с представителями российского оппозиционера Алексея Навального.

Также об изнасиловании россиянами украинок еще в первые дни оккупации в Херсоне сообщали местные СМИ. На то время было десятки жалоб от женщин.

Напомним, ранее появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты.

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