ВСУ показали, как освобождают страну - впечатляющее видео

Место дислокации бойцов не разглашается с целью безопасности.
За последние дни силами украинской обороны было освобождено более 30 населенных пунктов на Киевщине. В сети появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты страны от российских оккупантов.
Между тем, в Киевской области за последние дни силами украинской обороны было освобождено более 30 населенных пунктов.
Также на некоторых направлениях оккупанты были отброшены на 70 км от столицы.
Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев.
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Автор: Ульяна Полищук