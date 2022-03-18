УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ показали, как освобождают страну - впечатляющее видео

18 марта 2022, 22:45

Место дислокации бойцов не разглашается с целью безопасности.

война
ВСУ освободили 30 населенных пунктов / Facebook/GeneralStaff.ua

За последние дни силами украинской обороны было освобождено более 30 населенных пунктов на Киевщине. В сети появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты страны от российских оккупантов.

Между тем, в Киевской области за последние дни силами украинской обороны было освобождено более 30 населенных пунктов.

Также на некоторых направлениях оккупанты были отброшены на 70 км от столицы.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев.

Читайте также:

viber
война в Украине ВСУ
Реклама
Популярное
Суд ООН обязал РФ остановить войну против Украины: Зеленский предупредил Москву об изоляцииСуд ООН обязал РФ остановить войну против Украины: Зеленский предупредил Москву об изоляции Месть Путина украинцам и управляемые убийства: кто остановит безумного "царя"Месть Путина украинцам и управляемые убийства: кто остановит безумного "царя" Путин облажался, или Почему Кремлю не удастся сэкономить на солдатах в УкраинеПутин облажался, или Почему Кремлю не удастся сэкономить на солдатах в Украине Оккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведкаОккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведка Мощные взрывы в Киеве: утром 16 марта оккупанты обстреляли столицу, осколки попали в жилой домМощные взрывы в Киеве: утром 16 марта оккупанты обстреляли столицу, осколки попали в жилой дом

Последние новости

23:52

В России обвинили полковника ВС РФ в провале миссии на аэродроме Гостомель

23:37

Минус один: убит генерал-лейтенант, командующий 8-й армией южного военного округа РФВидео

23:33

Айко, принцесса Японии, публично поддержала Украину

23:08

Байден пригрозил главе Китая последствиями в случае помощи России в войне против УкраиныВидео

23:05

Российские оккупанты зверски насилуют украинок - Офис омбудсменаВидео

Реклама
22:52

Когда в Украине резко потеплеет: синоптик назвала даты

22:49

Для теробороны Запорожья более чем на $1 миллиона закупили бронежилеты, шлемы и аптечки

22:45

ВСУ показали, как освобождают страну - впечатляющее видеоВидео

22:27

Зеленскому самое время писать письмо Председателю Симнение

22:19

Путин просчитался - Россия потеряла важный мировой статус - энергетический аналитикВидео

22:13

Баскову припомнили, как он выпрашивал Народного артиста Украины, спекулируя мамой-украинкой

22:09

Кто из российских звезд выступил на митинге Путина в Москве и открыто поддержал войну против УкраиныВидео

21:48

Плюс один: Италия арестовала имущество российсикого олигарха на сумму 105 млн евроВидео

21:46

У Зеленского назвали три требования к РоссииВидео

21:09

Ермак анонсировал новую мировую систему безопасности и заявил, что дефолта в Украине не будетВидео

21:02

"Следующие 10 дней станут решающими": когда завершится война России против УкраиныВидео

20:54

У оккупантов кончается "пушечное мясо": в Украину перебрасывают части РФ из АрменииВидео

20:38

Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, сегодня будет платить государствоо - ШмыгальВидео

20:28

"Вы раздуплиться не можете, что происходит?": Kyivstoner в нецензурных выражениях пристыдил россиянВидео

20:28

Экс-глава MI6 объяснил, как Си Цзиньпин может повлиять на ПутинаВидео

Реклама
20:27

Макрон срочно позвонил Путину из-за войны в Украине и ракетных атак КремляВидео

20:27

Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха

20:10

Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца

19:41

Рельсовая война в Беларуси: против партизан бросили вооруженных карателей

19:16

"Шок для всех": Дорофеева и Дантес объявили о разводеВидео

19:16

Партизанская война в "зеленке": почему российским военным не поздоровится в пригородах Киевамнение

18:55

Уничтожен командующий вместе с генералами: ВСУ разбили оккупантов РФ под ХерсономВидео

18:54

Самый вкусный рецепт дерунов: всего один секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящимиВидео

18:49

"Да на кой мне эта война нужна": напуганный ВСУ оккупант рассказал о "целой роте отказников"

18:25

"Покрошили" спецназ ГРУ: появились детали спецоперации ВСУ в ХарьковеВидео

18:13

Кулеба назвал два варианта финала войны с РоссиейВидео

18:01

Украинский телеведущий публично пристыдил Регину Тодоренко из-за войны в УкраинеВидео

17:56

Кардинальные перемены и возрождение из пепла: гороскоп для Украины на 20 марта

17:41

Тупик Путина: почему война в Украине стала фатальной ошибкой Россиимнение

17:34

"Отправили за русским кораблем": украинская фигуристка Шаботова поддержала "спецоперацию в Украине"Видео

17:32

"Фабрика орков": в Сети высмеяли поставки груза 200 из РФ в УкраинуВидео

17:22

США призвали Китай повлиять на Путина, чтобы остановить войну в УкраинеВидео

17:20

Путин вышел из бункера в пуховике за 400 тысяч гривенВидео

17:17

Российские генералы едут на фронт спасать провальное вторжение и погибают от рук ВСУ - Business Insider

Реклама
17:09

В Запорожье заработала научная группа по изготовлению новых бронежилетов

17:06

Гороскоп на завтра, 19 марта 2022: Ракам – деньги, Весам – опасные авантюры

16:50

Оккупанты на Харьковщине организуют съемку фейков – областная администрация

16:29

По оккупантам ударят еще и магнитные бури: сколько продлится ударВидео

16:19

РФ уничтожает все, чего достигла и возвращается в лихие 90-е - ЗеленскийВидео

16:13

В России оконфузились во время выступления Путина на полном стадионе в ЛужникахВидео

16:06

Кулеба ответил на угрозы Лаврова уничтожать конвои с оружием для Украины

15:48

В апреле киевляне смогут возвращаться домой: в ОП дали прогноз по окончанию войныВидео

15:38

РФ сокращает бюджет и сворачивает финансирование проектов: как санкции разрушают экономику РоссииВидео

15:22

Приметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять