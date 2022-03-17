Мировые страховые компании оценили шокирующие убытки от войны в Украине и готовятся к выплатам

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Война России против Украины может обойтись мировым страховым компаниям в несколько миллиардов долларов, пишет Financial Times.

"Последствия этой ужасной ситуации будут ощущаться в большом масштабе. Страховые претензии будут предъявляться, рынок работает над тем, чтобы понять их масштаб", - заявил главный исполнительный директор London Market Group Кэролайн Вагстафф.

Отмечается, что страховые компании пытаются минимизировать причастность к войне, отказываясь от новых соглашений, которые могут привести к дополнительным убыткам в России.

А вот в ситуации с застрахованными судами, самолетами, зданиями и сырьевыми товарами, которые уже затронула война, ущерб может быть уже ощутим.

Читайте такжеКогда в Украине закончится война и умрет Путин: астролог назвала датыВ частности, акции андеррайтеров Lloyd's of London, таких, как Lancashire и Beazley, которые являются специалистами в области политических и военных рисков, резко просели за последние недели.

В связи с этим, Lloyd's of London ожидает получить значительный, но в целом приемлемый убыток - от 1 млрд долларов до 4 млрд долларов.

Кроме того, общая стоимость около 600 зарубежных самолетов, находящихся в России, может составлять порядка13 млрд долларов и если их не удастся вернуть, то потери глобального страхового рынка составят около 5 млрд долларов.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев.

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