"Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сына

Зверское изнасилование проходило на глазах у ее 6-летнего сына.
Российские оккупанты продолжают зверски насиловать украинцев. Как рассказали в Министерстве обороны Украины, в Мариуполе армия Путина устроила расправу над женщиной.
"В Мариуполе оккупанты по очереди несколько дней насиловали женщину", - говорится в сообщении.
Зверское изнасилование проходило на глазах у ее 6-летнего сына.
"Позже женщина скончалась от ран. Волосы ее маленького сына поседели Это не фильм ужасов. Изнасилования, насилие, убийства - вот что такое "русский мир"", - говорится в сообщении Минобороны в Twitter.
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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.
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