"Крыма больше нет": эксперт оценил скандальные заявления команды Трампа

Важно:
- Громкими заявлениями политики в США привлекают к себе внимание
- США обязались соблюдать нерушимость границ Украины
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал высказывание советника Дональда Трампа Брайана Ланзы о том, что "Крыма больше нет", и Украине не стоит продолжать настаивать на его возвращении.
"Посмотрите, что сейчас происходит в Вашингтоне: там идёт делёж должностей, распределение портфелей и прочее. Появляется множество людей, которые рассказывают, как усердно работали над победой Трампа, хотя некоторые из них могли даже не появляться в его штабе. Тем не менее они активно напоминают о себе такими громкими заявлениями, включая такие, как "Забудьте Крым", — сказал он в ходе чата в Главреде.
Эксперт говорит, что о Крыме никто не забудет и напомнил, что США подписывали соглашения о нерушимости границ в Европе в 1975 году, то есть Хельсинкские соглашения, которые позже также подписали Россия и Украина.
"Есть также Будапештский меморандум. Есть также понимание последствий, которые будет иметь попытка "нагибать" Украину. Все прекрасно понимают последствия давления на Украину. Тем более, функционал понятен: дайте больше оружия – и вопрос Крыма стоять просто не будет", — пояснил он.
Собеседник также указал на то, что люди в Вашингтоне, которые сейчас позволяют себе скандальные высказывания в адрес Украины, не являются представителями действующей администрации.
"Тем более, это заявление было сделано до назначения главы Госдепа, советника по национальной безопасности, главы Пентагона и прочее. Потому такие заявления – это всё ещё продолжение предвыборной кампании. Всё, что говорилось во время предвыборной кампании, забудьте, поскольку всё это не имеет никакого отношения к реальности", — добавил Загородний.
Смотрите видео - чат с Тарасом Загородним:
Ранее сообщалось о том, что флаг Украины подняли в оккупированном Крыму. Это стало очередным доказательством несокрушимости украинцев даже после 10 лет оккупации.
Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в Крыму ВСУ могут атаковать ракетами США. Несмотря на задержку разрешения на удары по объектам РФ американскими ракетами, они смогут улучшить ситуацию на фронте.
Как ранее сообщал Главред, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Они прозвучали в Гвардейском и Сакском районах оккупированного полуострова.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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