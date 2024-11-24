"Крыма больше нет": эксперт оценил скандальные заявления команды Трампа

Все прекрасно понимают последствия давления на Украину, убежден Тарас Загородний.

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Тарас Загородний оценил заявления команды Дональда Трампа насчет Крыма / Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

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Громкими заявлениями политики в США привлекают к себе внимание

США обязались соблюдать нерушимость границ Украины

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал высказывание советника Дональда Трампа Брайана Ланзы о том, что "Крыма больше нет", и Украине не стоит продолжать настаивать на его возвращении.

"Посмотрите, что сейчас происходит в Вашингтоне: там идёт делёж должностей, распределение портфелей и прочее. Появляется множество людей, которые рассказывают, как усердно работали над победой Трампа, хотя некоторые из них могли даже не появляться в его штабе. Тем не менее они активно напоминают о себе такими громкими заявлениями, включая такие, как "Забудьте Крым", — сказал он в ходе чата в Главреде.

Эксперт говорит, что о Крыме никто не забудет и напомнил, что США подписывали соглашения о нерушимости границ в Европе в 1975 году, то есть Хельсинкские соглашения, которые позже также подписали Россия и Украина.

"Есть также Будапештский меморандум. Есть также понимание последствий, которые будет иметь попытка "нагибать" Украину. Все прекрасно понимают последствия давления на Украину. Тем более, функционал понятен: дайте больше оружия – и вопрос Крыма стоять просто не будет", — пояснил он.

Собеседник также указал на то, что люди в Вашингтоне, которые сейчас позволяют себе скандальные высказывания в адрес Украины, не являются представителями действующей администрации.

"Тем более, это заявление было сделано до назначения главы Госдепа, советника по национальной безопасности, главы Пентагона и прочее. Потому такие заявления – это всё ещё продолжение предвыборной кампании. Всё, что говорилось во время предвыборной кампании, забудьте, поскольку всё это не имеет никакого отношения к реальности", — добавил Загородний.

Смотрите видео - чат с Тарасом Загородним:

Ранее сообщалось о том, что флаг Украины подняли в оккупированном Крыму. Это стало очередным доказательством несокрушимости украинцев даже после 10 лет оккупации.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в Крыму ВСУ могут атаковать ракетами США. Несмотря на задержку разрешения на удары по объектам РФ американскими ракетами, они смогут улучшить ситуацию на фронте.

Как ранее сообщал Главред, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Они прозвучали в Гвардейском и Сакском районах оккупированного полуострова.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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