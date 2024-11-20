Прицел на Крым: какие объекты ВСУ могут атаковать ракетами США - Братчук

Что сказал Братчук:
- На территории РФ есть много объектов для поражения ВСУ
- Украина должна уничтожать не только аэродромы, но и личный состав врага
- ВСУ могут атаковать цели во временно оккупированном Крыму
Украина в течение нескольких месяцев просила западных партнеров предоставить разрешение на удары их вооружением по территории страны-агрессора России. Однако только в ноябре 2024 года США решились на такой шаг.
Ряд экспертов и аналитиков считают, что такая задержка негативно повлияла на способность изменить ситуацию на фронте этими ударами ВСУ вглубь РФ. Однако, как сказал в эфире телеканала FREEДОМ представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, это не совсем так.
"Сегодня многие объекты, которые Украина могла бы поражать в Российской Федерации, находятся в зоне досягаемости западных дальнобойных ракет. И они должны лететь, реализуя формулу "мир через силу" на территории страны-агрессора", - отметил он.
При этом Братчук отметил важность ударов ВСУ не только по военным аэродромам на территории России, но и, например, по большим скоплениям оккупантов.
Целесообразно для украинских войск и наносить удары по территории временно оккупированного Крыма, где у российских военных все еще есть немало стратегически важных объектов, а разрешения на их поражение спрашивать не нужно, ведь это не территория РФ.
"Есть объекты, мы о них знаем, поэтому ATACMS, Storm Shadow, Scalp должны лететь в том числе и по этим объектам", - добавил он.
Удары ВСУ по российским объектам - последние новости
Напомним, Вооруженные силы Украины, вероятно, впервые использовали тактическую баллистическую ракету ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, он был успешно поражен.
Впоследствии Украина сообщила, что атака была направлена на российский склад вооружений на расстоянии около 110 км от границы, что вызвало вторичные взрывы и детонацию.
Ранее также Главред писал, что по информации СМИ, Силы обороны Украины впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по военным целям в глубине территории России. Под удар мог попасть санаторий, подчиненный Управлению делами президента РФ.
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Кто такой Сергей Братчук?
Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.
С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.
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