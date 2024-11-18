После 10 лет оккупации: флаг Украины подняли в оккупированном Крыму - детали

Главное:
- Активисты подняли украинский флаг в оккупированном Крыму
- 21 ноября состоится всеукраинская акция "Желтая лента"
Во временно оккупированном Крыму активисты общественного движения сопротивления "Желтая Лента" подняли государственный флаг Украины. Об этом они сообщили в своем канале в Telegram.
Отмечается, что флаг взвился на самой высокой точке Байдарской яйлы - скалистом массиве Ильяс-Кая, который расположен под Севастополем.
"Очередное доказательство несокрушимости украинцев даже после 10 лет оккупации", - говорится в сообщении.
Активисты также анонсировали всеукраинскую акцию "Желтая лента", которая состоится 21 ноября ко Дню Достоинства и Свободы, в поддержку гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях.
Крым - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, приготовления россиян в Крыму, в частности строительство фортификаций и окопов, подтверждает серьезное отношение России к военному освобождению полуострова.
В ночь на 3 ноября в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Они прозвучали в Гвардейском и Сакском районах оккупированного полуострова.
Британская разведка подчеркнула, что украинские удары продолжают постепенно ослаблять российские военные возможности на Крымском полуострове.
Читайте также:
- РФ разорвала линии ВСУ: стратегический город под угрозой - разведка Британии
- Два кольца окружения ВСУ: на Кураховском направлении нависла угроза - Попович
- ВСУ готовят новые цели для мощных ударов ATACMS по России: Маломуж раскрыл детали
Что известно о движении "Желтая Лента"?
"Желтая Лента" - движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, созданное в апреле 2022 года после российского военного вторжения. Целью движения является информационное сопротивление российским оккупантам, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред