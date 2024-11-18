После 10 лет оккупации: флаг Украины подняли в оккупированном Крыму - детали

Это стало очередным доказательством несокрушимости украинцев даже после 10 лет оккупации.

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Флаг Украины в Крыму / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/yellowribbon_ua

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Активисты подняли украинский флаг в оккупированном Крыму

21 ноября состоится всеукраинская акция "Желтая лента"

Во временно оккупированном Крыму активисты общественного движения сопротивления "Желтая Лента" подняли государственный флаг Украины. Об этом они сообщили в своем канале в Telegram.

Отмечается, что флаг взвился на самой высокой точке Байдарской яйлы - скалистом массиве Ильяс-Кая, который расположен под Севастополем.

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"Очередное доказательство несокрушимости украинцев даже после 10 лет оккупации", - говорится в сообщении.

Активисты также анонсировали всеукраинскую акцию "Желтая лента", которая состоится 21 ноября ко Дню Достоинства и Свободы, в поддержку гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях.

Крым - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, приготовления россиян в Крыму, в частности строительство фортификаций и окопов, подтверждает серьезное отношение России к военному освобождению полуострова.

В ночь на 3 ноября в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Они прозвучали в Гвардейском и Сакском районах оккупированного полуострова.

Британская разведка подчеркнула, что украинские удары продолжают постепенно ослаблять российские военные возможности на Крымском полуострове.

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Что известно о движении "Желтая Лента"? "Желтая Лента" - движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, созданное в апреле 2022 года после российского военного вторжения. Целью движения является информационное сопротивление российским оккупантам, сообщает Википедия.

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