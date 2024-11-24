Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Эксклюзивы

Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогноз

Юлия Закрепа
24 ноября 2024, 15:54
433
Если войска Альянса будут находиться на территории Украины, то это может означать вступление в НАТО.
Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогноз
Создадут ли буферную зону в Украине / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, ua.depositphotos.com

Главные тезисы Загороднего:

  • Европа может создать буферную зону в Украине
  • Россия может дойти до договороспособного состояния

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал насколько реалистичен сценарий, предусматривающий создание буферной зоны в Украине и введение сюда британских и европейских войск.

"Для нас это идея хорошая, безусловно, положительный сценарий, но британцы и французы будут совершенно не в восторге. В общем, идея, конечно, хорошая. Британия и Франция - это ядерные страны и члены НАТО. Прекрасная инициатива, я полностью за. Чем больше иностранных войск будет находиться на территории Украины, тем лучше. По сути, это уже будет вступлением в НАТО, если войска Альянса будут находиться на территории Украины. Это было бы замечательным шагом", - отметил Загородний.

Однако эксперт не верит в жизнеспособность этой идеи, потому что пока что россияне не готовы согласиться на такие условия.

Также Тарас Загородний рассказал, какой будет реакция Британии или Франции, если по их войскам прилетит российская ракета, ведь они обязаны как-то реагировать.

"Конечно. По сути, это будет объявление Россией войны странам НАТО. Но все-таки я склоняюсь к тому, что после того, как администрация Трампа побьется головой о шизофрению России, она дойдет до того, чтобы предоставить Украине больше оружия и снять все ограничения на удары по территории Российской Федерации, чтобы Россия пришла к договороспособному состоянию", - рассказал эксперт.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним, в котором эксперт рассказал о запуске ленд-лиза для Украины Трампом и близком ударе США по экономике РФ:

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Офисе президента сделали заявление о том, что Украина может получить ядерное оружие от США. Михаил Подоляк рассказал, что целью является не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и установление безопасности через ликвидацию России как агрессора.

США может принять решение, чтобы Украина получила ракеты JASSM. Соединенные Штаты близки к принятию решения о поставках Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. Однако Киев может получить их только через несколько месяцев.

В Госдепе США сообщили, что Соединенные Штаты готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева. Американский Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ буферная зона военная помощь новости Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне накапливают системы С-300 в оккупированном Крыму: к чему готовится РФ

Россияне накапливают системы С-300 в оккупированном Крыму: к чему готовится РФ

16:40Украина
Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогноз

Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогноз

15:54Эксклюзивы
Украину ждут самые критические 8 недель в ее истории: что ожидается - посол

Украину ждут самые критические 8 недель в ее истории: что ожидается - посол

15:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 25 ноября: Рыбам - неистовая удача, Весам - впечатляющая возможность

Гороскоп на завтра 25 ноября: Рыбам - неистовая удача, Весам - впечатляющая возможность

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атаку

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атаку

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Работник ТЦК поймали на покупке себе двух машин почти даром

Работник ТЦК поймали на покупке себе двух машин почти даром

Последние новости

17:26

Копеечное средство творит чудеса: назван моментальный способ мытья грязных чашек

16:56

Точные сроки знают не все: сколько на самом деле должен вариться картофельВидео

16:40

Россияне накапливают системы С-300 в оккупированном Крыму: к чему готовится РФ

16:18

"Крыма больше нет": эксперт оценил скандальные заявления команды ТрампаВидео

16:08

Вылетит, как пробка: как избавиться от волос в сливе душа

Бронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцевБронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцев
15:54

Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогнозЭксклюзив

15:41

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

15:33

Украину ждут самые критические 8 недель в ее истории: что ожидается - посол

15:05

Россияне провалили штурмы: ВСУ уничтожают оккупантов на Запорожском направлении

Реклама
14:56

Любовный гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

14:56

Россия может полностью оккупировать Донецкую область: военный назвал сроки

14:41

Есть погибший: По Украине прокатилась волна диверсий с подрывами - СМИ

14:10

Что помешало РФ захватить Одессу и Николаев: посол сделал неожиданное заявление

13:57

Как появление ядерного оружия у Украины повлияет на ход войны - прогноз

13:22

В РФ может закончиться оружие: когда Путин начнет переговоры - The Guardian

12:59

Как украсить комнату на Новый год: оригинальные идеи для декора 2025

12:58

Расформирование ТЦК и СП в Украине: в Раде сделали резкое заявление

12:56

Могут ли выборы в Украине состояться уже в 2025 году: назван важный нюансВидео

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

11:55

Света будет больше: в некоторых областях Украины изменили графики отключений

Реклама
11:44

Более 1200 воздушных целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - Зеленский

11:19

Силы обороны поразили ЗРК "С-400" российских оккупантов на Курщине - Генштаб

11:07

Сокрушительные удары ракетами по территории РФ: названа следующая цель Украины

10:56

Потушить свет для миллионов: РФ готовит кибератаки на Великобританию - The Telegraph

10:24

Финансовый гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

10:15

Россия выпустила по Украине 73 беспилотника: сколько сбила ПВО

10:04

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 ноября (обновляется)

09:48

Усилить Украину перед Трампом: Байден пошел на радикальные шаги - Bloomberg

09:36

Будет означать поражение: Трамп может пойти на выгодную для Путина сделку - WP

09:30

Карта Deep State онлайн за 24 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:31

Заходили разными курсами: враг атаковал столицу и Киевскую область дронами, детали

08:31

ВСУ потеряли почти половину территории в Курской области: что известно

07:48

РФ за 3 месяца производит столько оружия, как ЕС за год - Писториус

06:06

Путин повышает смертельные ставки для Запада, а кровавую цену платит Украинамнение

05:36

Гороскоп на завтра 25 ноября: Рыбам - неистовая удача, Весам - впечатляющая возможность

04:30

"Будет клиническая смерть экономики России": на РФ надвигаются серьезные проблемы - ЗагороднийВидео

03:32

Почему важно не ставить горячее в холодильник: причину запрета знают не все

03:04

Сложная головоломка со спрятанной буквой: задачу нужно решить за 11 секунд

02:30

Самые верные и лучшие друзья: какие знаки зодиака никогда не предадут - список

Реклама
00:16

Украина может получить ракеты JASSM: США близки к принятию решения - Reuters

23 ноября, суббота
23:59

Работник ТЦК поймали на покупке себе двух машин почти даром

23:23

"Сотрудники посольств уезжают из Киева": в ЦПД объяснили, что происходит

22:48

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атакуФотоВидео

21:26

ПВО продержится 3 месяца: Залужный заявил, что Запад не готов к войне с РФ

21:09

"Генералы должны быть в окопах": Зеленский - об изменениях управления в ВСУ

20:12

Свет не будут выключать: в Украине досрочно отменили графики - Укрэнерго

20:09

Не справился: принц Уильям прокомментировал болезнь отца и супруги Кейт

19:44

Снегопады и штормовой ветер: синоптик назвала дату, когда придет потепление

19:39

РФ готовила новый геноцид украинцев: в ГУР рассказали о "расстрельных списках"

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять