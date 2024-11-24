Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогноз

Если войска Альянса будут находиться на территории Украины, то это может означать вступление в НАТО.

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Создадут ли буферную зону в Украине / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, ua.depositphotos.com

Главные тезисы Загороднего:

Европа может создать буферную зону в Украине

Россия может дойти до договороспособного состояния

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал насколько реалистичен сценарий, предусматривающий создание буферной зоны в Украине и введение сюда британских и европейских войск.

"Для нас это идея хорошая, безусловно, положительный сценарий, но британцы и французы будут совершенно не в восторге. В общем, идея, конечно, хорошая. Британия и Франция - это ядерные страны и члены НАТО. Прекрасная инициатива, я полностью за. Чем больше иностранных войск будет находиться на территории Украины, тем лучше. По сути, это уже будет вступлением в НАТО, если войска Альянса будут находиться на территории Украины. Это было бы замечательным шагом", - отметил Загородний.

Однако эксперт не верит в жизнеспособность этой идеи, потому что пока что россияне не готовы согласиться на такие условия.

Также Тарас Загородний рассказал, какой будет реакция Британии или Франции, если по их войскам прилетит российская ракета, ведь они обязаны как-то реагировать.

"Конечно. По сути, это будет объявление Россией войны странам НАТО. Но все-таки я склоняюсь к тому, что после того, как администрация Трампа побьется головой о шизофрению России, она дойдет до того, чтобы предоставить Украине больше оружия и снять все ограничения на удары по территории Российской Федерации, чтобы Россия пришла к договороспособному состоянию", - рассказал эксперт.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним, в котором эксперт рассказал о запуске ленд-лиза для Украины Трампом и близком ударе США по экономике РФ:

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Офисе президента сделали заявление о том, что Украина может получить ядерное оружие от США. Михаил Подоляк рассказал, что целью является не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и установление безопасности через ликвидацию России как агрессора.

США может принять решение, чтобы Украина получила ракеты JASSM. Соединенные Штаты близки к принятию решения о поставках Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. Однако Киев может получить их только через несколько месяцев.

В Госдепе США сообщили, что Соединенные Штаты готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева. Американский Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года.

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