Над авиабазами Британии заметили неизвестные беспилотники: что происходит

Военные США сообщили, что непонятно, следует ли считать дроны враждебными.

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В Британии заметили неизвестные беспилотники / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

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Над тремя авиабазами Британии летали неизвестные дроны

Что происходит в Британии

Неизвестные беспилотники были замечены в Великобритании над тремя авиабазами, которые используются Военно-воздушными силами Соединенных Штатов.

Небольшие беспилотные летательные аппараты пролетали с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии и возле базы Фелтуэлл в Норфолке, говорится в материале The Guardian.

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Американские военные, которые используют авиабазы, заявили, что на данном этапе непонятно, следует ли считать дроны враждебными.

"Чтобы защитить оперативную безопасность, мы не обсуждаем наши конкретные меры защиты сил, но оставляем за собой право защищать объекты. Мы продолжаем контролировать наше воздушное пространство и сотрудничаем с властями принимающей страны, а также с партнерами по миссии, чтобы обеспечить безопасность персонала, объектов и активов базы", - заявил представитель ВВС США в Европе.

Также инцидент прокомментировал представитель британского Министерства обороны.

"Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем жесткие меры на оборонительных объектах. Это охватывает, в частности, средства безопасности против дронов. Мы не будем дальше комментировать процедуры безопасности", - подчеркнул он.

Военная помощь от Британии Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Британии изменили политику в отношении Storm Shadow. Стармер узнал о сливе информации относительно решения администрации Джо Байдена предоставить Украине разрешение на удары по стране-агрессору России по дороге на саммит G20. Британия готова снять ограничения на удары Storm Shadow.

Великобритания выделила рекордную сумму для ВСУ на покупку дронов. В ведомстве уточнили, что средства на дроны для Украины выделили из ежегодного фонда финансирования в размере 3 млрд фунтов стерлингов - это более 3,8 млрд долларов. Коалиция беспилотников получит еще 16 млн фунтов стерлингов.

Великобритания и Франция позволили бить вглубь России. Однако, о полном снятии ограничений на применение дальнобойных ракет речь не идет. Как сообщает источник издания, Лондон и Париж не против применения их оружия для ударов по территории России.

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