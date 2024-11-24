Новый миропорядок и конец войны в Украине: дипломат назвал решающий год

Конец войны в Украине может произойти уже в 2025 году, при условии концентрации дипломатических усилий на приоритетных направлениях, считает дипломат.

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Дипломат рассказал, когда может закончиться война в Украине / Коллаж Главред, фото: germany.mfa.gov.ua, 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем сказал Андрей Мельник:

Война России против Украины может закончиться в 2025 году

Украине необходимо не распылять дипломатические силы, а концентрировать их на ключевых направлениях

После окончания войны в Украине будет сформирован новый миропорядок

Война России против Украины может закончиться в 2025 году, при условии создания для этого конкретных предпосылок. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

Андрей Мельник считает, что даже в военное время наша дипломатия страдает из-за распыления ресурсов.

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Он подчеркнул, что хотя страна действует в условиях войны, нам не хватает сосредоточения усилий на ключевых направлениях, которые могли бы дать весомые результаты. По его словам, основное внимание следует сосредоточить на сотрудничестве с Соединенными Штатами, Германией и Европейским Союзом, применяя все имеющиеся дипломатические инструменты.

"Если это произойдет, если мы не будем распыляться, если мы бросим все силы именно на эти направления, подумаем, что мы делали не так до сих пор, почему оно сейчас где-то хромает, то я абсолютно имею ощущение, что 2025-й может стать этим годом. Возможно, потому, что так нам с вами хочется, но думаю, что есть сейчас... предпосылки - могут быть. Надо этим шансом грамотно воспользоваться", - отметил он.

Дипломат отметил, что после поражения Франции в наполеоновских войнах был сформирован новый мировой порядок. Подобный процесс, вероятно, ожидает и сейчас. Это означает, что простое прекращение военных действий не станет полноценным решением, а лишь полумероприятием, которое не обеспечит достаточного результата.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний отреагировал на заявление советника Дональда Трампа Брайана Ланзы, который считает, что Украина должна прекратить настаивать на возвращении Крыма, поскольку "Крыма больше нет".

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник отметил, что любые попытки заключить компромисс в войне за спиной Украины неприемлемы, поскольку это станет худшим возможным сценарием. Он подчеркнул, что следующие восемь недель будут одними из самых тяжелых и ответственных в истории страны со времен обретения независимости в 1991 году.

Тем временем российская армия продолжает активные боевые действия на Запорожском направлении, применяя тактику малых групп для штурма позиций украинских военных. Об этом рассказал командир секции первого батальона Третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Игорь Шафигулин.

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Кто такой Андрей Мельник Андрей Ярославович Мельник (род. 7 сентября 1975, Львов) - украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол (2016). Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бразилии с 20 июня 2023 года. Заместитель Министра иностранных дел Украины (2022-2023). Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии (2014-2022). Полный кавалер ордена "За заслуги". Заместитель Министра Кабинета Министров Украины (2014). Генеральный консул Украины в Гамбурге в 2007-2012 годах. Кандидат юридических наук. Заместитель Министра иностранных дел Украины с 18 ноября 2022 до 11 июля 2023 года. С 20 июня 2023 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бразилии, сообщает Википедия.

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