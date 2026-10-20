Цветы будут появляться снова и снова: рецепт домашнего удобрения для фиалок

Вы узнаете:
- Как часто удобрять фиалку в холодное время года
- Каких ошибок в уходе следует избегать
Африканские фиалки - одни из самых популярных комнатных растений в мире. Эти компактные, низкорослые растения могут цвести несколько раз в год, но иногда цветы просто внезапно исчезают.
Главред решил разобраться, как заставить фиалки обильно цвести.
Чем можно подкормить фиалку
Африканскую фиалку можно дополнительно подкармливать домашней смесью из крахмала, чеснока и куркумы. Раствор вносят раз в месяц, чтобы поддержать растение в период медленного роста, пишет Deccoria.
В то же время для регулярного цветения важны достаточное освещение, умеренный полив и правильное использование удобрений.
Как приготовить домашнее удобрение для фиалки
Для приготовления питательной смеси понадобятся литр воды, столовая ложка крахмала, столовая ложка чесночного порошка и столовая ложка куркумы. Все компоненты нужно смешать и оставить на 20–30 минут.
После этого жидкость следует тщательно процедить через мелкое сито, кофейный фильтр или марлю. Это поможет удалить твердые частицы, которые могут попасть в почву. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 24 часов.
Согласно рецепту, для горшка диаметром 10–12 см достаточно 50–100 мл смеси. Ее вносят в предварительно увлажненную почву примерно раз в месяц, дополняя обычный уход за растением.
Где поставить фиалку и как ее поливать
Африканская фиалка родом из Танзании. Для выращивания в помещении ей требуется достаточное рассеянное освещение, стабильное тепло и защита от резких перепадов температуры.
Лучше всего размещать горшок у окна, выходящего на восток или север. Если растение стоит на южном подоконнике, прямые солнечные лучи следует затенять легкой шторой, чтобы избежать ожогов листьев. Оптимальной температурой для фиалки считается примерно 20–25 °C.
В холодное время года важно защищать растение от сквозняков и переохлаждения у окна. Не стоит также ставить его непосредственно над горячей батареей, ведь из-за нагрева субстрат может быстро пересыхать.
Полив требует особого внимания. Один из способов - наливать воду в поддон и оставлять горшок примерно на 15 минут, чтобы почва впитала необходимое количество влаги. Остатки воды после этого нужно слить, не допуская постоянного пребывания корней в воде. Для полива желательно использовать мягкую воду комнатной температуры.
Чем подкармливать фиалки, чтобы цветы были крупными – видео:
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Об источнике: Deccoria
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