Цветы будут появляться снова и снова: рецепт домашнего удобрения для фиалок

Домашнюю питательную смесь готовят из трех ингредиентов, но для регулярного цветения важно также правильно поливать растение.

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Как правильно ухаживать за фиалками / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как часто удобрять фиалку в холодное время года

Каких ошибок в уходе следует избегать

Африканские фиалки - одни из самых популярных комнатных растений в мире. Эти компактные, низкорослые растения могут цвести несколько раз в год, но иногда цветы просто внезапно исчезают.

Главред решил разобраться, как заставить фиалки обильно цвести.

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Чем можно подкормить фиалку

Африканскую фиалку можно дополнительно подкармливать домашней смесью из крахмала, чеснока и куркумы. Раствор вносят раз в месяц, чтобы поддержать растение в период медленного роста, пишет Deccoria.

В то же время для регулярного цветения важны достаточное освещение, умеренный полив и правильное использование удобрений.

Как приготовить домашнее удобрение для фиалки

Для приготовления питательной смеси понадобятся литр воды, столовая ложка крахмала, столовая ложка чесночного порошка и столовая ложка куркумы. Все компоненты нужно смешать и оставить на 20–30 минут.

После этого жидкость следует тщательно процедить через мелкое сито, кофейный фильтр или марлю. Это поможет удалить твердые частицы, которые могут попасть в почву. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 24 часов.

Согласно рецепту, для горшка диаметром 10–12 см достаточно 50–100 мл смеси. Ее вносят в предварительно увлажненную почву примерно раз в месяц, дополняя обычный уход за растением.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Где поставить фиалку и как ее поливать

Африканская фиалка родом из Танзании. Для выращивания в помещении ей требуется достаточное рассеянное освещение, стабильное тепло и защита от резких перепадов температуры.

Лучше всего размещать горшок у окна, выходящего на восток или север. Если растение стоит на южном подоконнике, прямые солнечные лучи следует затенять легкой шторой, чтобы избежать ожогов листьев. Оптимальной температурой для фиалки считается примерно 20–25 °C.

В холодное время года важно защищать растение от сквозняков и переохлаждения у окна. Не стоит также ставить его непосредственно над горячей батареей, ведь из-за нагрева субстрат может быстро пересыхать.

Полив требует особого внимания. Один из способов - наливать воду в поддон и оставлять горшок примерно на 15 минут, чтобы почва впитала необходимое количество влаги. Остатки воды после этого нужно слить, не допуская постоянного пребывания корней в воде. Для полива желательно использовать мягкую воду комнатной температуры.

Чем подкармливать фиалки, чтобы цветы были крупными – видео:

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