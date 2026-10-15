Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

Комнатные растения не всегда легко выращивать в квартире. Эксперты назвали 7 популярных видов, которые требуют особых условий и тщательного ухода.

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Какие популярные вазоны не подходят для дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

7 комнатных растений, которые сложно выращивать дома

Какие цветы требуют особых условий ухода

Какие растения могут привлекать вредителей

Комнатные растения способны украсить любой интерьер и добавить уюта в дом, однако далеко не все популярные сорта подходят для выращивания в домашних условиях. Некоторые из них требуют специфического микроклимата, который практически невозможно воссоздать в обычной квартире, тогда как другие могут вызывать аллергические реакции или привлекать вредителей. Эксперты по садоводству назвали семь проблемных комнатных растений, за которыми чрезвычайно сложно ухаживать дома. Главред расскажет подробнее.

По словам специалистов Martha Stewart, перед покупкой этих зеленых питомцев стоит несколько раз подумать, ведь уход за ними часто требует слишком много усилий.

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Кротон

Яркая и разноцветная листва кротона привлекает многих, но это растение очень прихотливо. Кротонам требуется постоянное яркое освещение и высокая влажность воздуха. При малейшей засухе растение может сбрасывать нижние листья, а сухой воздух в помещении делает его уязвимым для паутинного клеща.

Большинство пальм

Большинству видов пальм для полноценного роста необходимы высокая влажность и яркий свет. В домашних условиях они часто страдают от вредителей, в частности щитовок и паутинных клещей, что создает угрозу и для других комнатных растений. Исключением является разве что хамедорея, или парлорная пальма, которая считается более неприхотливой.

Фикус лировидный

Несмотря на высокую популярность, фикус лировидный является одним из самых сложных в уходе комнатных деревьев. Он очень чувствителен к изменениям: плохо переносит перемещение с места на место, требует стабильного режима полива и достаточного освещения. Даже незначительные изменения условий содержания могут негативно сказаться на его внешнем виде.

Видео о том, какие растения нельзя выращивать дома, так как они обладают плохой энергетикой, можно посмотреть здесь:

Стрелиция, или "райская птица"

Тропическая стрелиция впечатляет своими размерами, однако в интерьере ей часто не хватает места и света. Эксперты отмечают, что даже если растение хорошо приживется в домашних условиях, добиться его цветения в помещении может быть сложно. Для полноценного развития ей нужны достаточное пространство и яркое освещение.

Некоторые виды папоротников

Некоторые разновидности папоротников, например щитник или кочедижник, образуют споры, которые могут попадать в воздух. У чувствительных людей это потенциально может вызывать аллергические реакции. Вместо прихотливых видов специалисты советуют обратить внимание на другие папоротники, в частности асплениум, или гнездовой папоротник, который хорошо подходит для выращивания в помещении.

Хищные растения умеренного климата

Венериная мухоловка и саррацения нуждаются в ярком свете, подходящем влажном субстрате и обязательном зимнем периоде покоя. Без обеспечения условий для зимовки такие растения могут ослабевать и в конечном итоге погибнуть. В домашних условиях организовать необходимый температурный режим бывает непросто, поэтому перед покупкой стоит заранее выяснить особенности ухода за конкретным видом.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Подарочные горшечные растения

Хризантемы, миниатюрные розы, гортензии и азалии, которые часто покупают в подарок, нередко выращивают для декоративного цветения в течение ограниченного периода. Чтобы сохранить их надолго, нужно учитывать потребности каждого растения, в частности требования к освещению, поливу и температуре. Некоторые виды лучше чувствуют себя на открытом воздухе, поэтому после цветения их при соответствующих условиях можно пересадить в открытый грунт или выращивать на балконе.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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