Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Душевые кабины и ванны выходят из моды: что стремительно набирает популярность

Руслана Заклинская
14 октября 2026, 18:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Классическая ванна постепенно уступает место более компактному решению для современных домов.
Душевые кабины и ванны выходят из моды: что стремительно набирает популярность
Революционная альтернатива для ванной комнаты / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Почему сидячие ванны становятся популярными
  • Какие преимущества и недостатки у такой ванны
  • Сколько стоит сидячая ванна и её установка

При обустройстве ванной комнаты всё больше людей обращают внимание не только на дизайн, но и на комфорт, безопасность и экономию пространства. Вместо классической ванны или душевой кабины популярность набирает альтернативное решение - сидячая ванна.

Такие модели занимают меньше места и позволяют мыться сидя. Они могут быть особенно удобны для небольших ванных комнат, пожилых людей и семей с маленькими детьми. В то же время перед покупкой стоит учесть особенности конструкции и стоимость установки.

видео дня

Главред выяснил, какие преимущества и недостатки имеют сидячие ванны и сколько стоит такое решение.

Почему сидячие ванны становятся популярными

Как пишет польское издание WP Dom, одна из главных причин популярности сидячих ванн - экономия места. Компактные модели можно установить там, где для полноразмерной ванны длиной 160–170 см не хватает места.

Еще одно преимущество - комфорт. Благодаря встроенному сиденью во время купания не нужно стоять или лежать. Это может снизить нагрузку на суставы и спину, а также облегчить водные процедуры людям с ограниченной подвижностью.

Некоторые модели оснащены дверцей и низким порогом. Это упрощает вход и выход из ванны и избавляет от необходимости переступать через высокий бортик. Нескользящее дно дополнительно помогает снизить риск падения.

Какие недостатки у сидячей ванны

Среди основных преимуществ - компактность, удобство и меньший расход воды по сравнению со стандартной ванной. Благодаря сиденью и возможности установить душевую перегородку такая конструкция может сочетать в себе функции ванны и душа.

В то же время сидячая ванна имеет и недостатки. В ней не удастся полностью вытянуться, поэтому она может не подойти тем, кто любит длительное расслабление в горячей воде.

Модели с дверцами также требуют определенного времени для наполнения и слива воды. Сначала нужно зайти в пустую ванну, закрыть дверцу и только после этого набирать воду. Перед выходом придется дождаться, пока вода полностью стечет.

Кроме того, ванны с герметичной дверцей обычно стоят дороже стандартных моделей. Их установка требует тщательного планирования подключения к водопроводу и канализации, а со временем может потребоваться обслуживание уплотнителей.

Сколько стоит сидячая ванна

Стоимость зависит от конструкции, материалов и наличия дверцы. По приведенным в материале ценам простые компактные акриловые или стальные модели с сиденьем стоят примерно 800–2000 злотых (9 145–22 863 грн).

Ванны с герметичными дверцами, облегчающими вход пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, обойдутся дороже - примерно 5000–8000 злотых (57 128–91 405 грн).

Отдельно нужно учесть монтаж. Базовая установка, выравнивание, подключение к сливу и герметизация стоят ориентировочно 400–800 злотых за работу (4 570 – 9 140 грн). Демонтаж и вывоз старой ванны или душевой кабины могут добавить ещё 150–350 злотых (1 714 – 4 000 грн).

Сидячая ванна может стать практичным решением для небольшого помещения или людей, которым важно пользоваться сантехникой с большим комфортом. Однако перед покупкой стоит сравнить стоимость разных моделей, оценить необходимость дополнительного монтажа и учесть, будет ли удобно купаться в сидячем положении.

Читайте также:

Об источнике: WP.pl

WP.pl (Wirtualna Polska) - один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding.Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медиапортал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами.

WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно привлекает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ремонт ванная
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:57Война
Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

19:15Энергетика
РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

19:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Последние новости

20:05

Что означает "red flag": откуда взялось выражение и чем заменить на украинском

19:58

"Она моя копия": муж Федишин вышел на связь с душераздирающим сообщением после потери дочки

19:57

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:54

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осеньюВидео

19:42

У Лорак улетел парик: в сети высмеяли неузнаваемую певицу

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
19:26

Конец финансовых затруднений: 4 знака зодиака разбогатеют уже в октябре

19:15

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

19:11

РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

19:10

Трамп ставит все на капитуляцию: Денисенко назвал две плохие стратегии для Киевамнение

Реклама
19:09

Число погибших в Луцке возросло: Зеленский рассказал, как заставить РФ остановиться

18:55

Как избавиться от запаха кошек и собак: эксперты назвали эффективный метод

18:46

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в бытуВидео

18:34

Когда именно собирать калину осенью: главное условие для получения сладких ягод

18:14

Зимняя куртка будет как новая: как быстро освежить ее без стирки

18:05

Душевые кабины и ванны выходят из моды: что стремительно набирает популярность

18:00

Как замариновать опята на зиму: 3 рецепта вкусной грибной закуски

17:36

Трамп одним решением сорвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины — СМИ

17:30

Под Харьковом в ДТП погибла женщина, потерявшая мужа и троих детей из-за удара РФ

17:19

Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28НМ в воздухе — видеоВидео

17:17

Не хуже навоза: какой сидерат посеять осенью для восстановления почвы

Реклама
17:10

Орехи не будут горчить и не покроются плесенью: где их нужно хранить

17:01

Как избавиться от слизней: агроном показал секретный метод из кухонных отходовВидео

16:46

"Невероятно трудно": умер известный украинский режиссер

16:13

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

16:13

Квашеная капуста "лепесток" со свеклой: рецепт хрустящей закуски на зиму

16:00

Почему 15 октября нужно успеть совершить три важных дела: какой церковный праздник

15:40

Зачем кладут лавровый лист в машину: дело вовсе не в суевериях

15:20

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

15:14

Одежда после стирки высохнет быстрее: назван малоизвестный режим стиральной машины

15:07

Арестован: в РФ приняли решение в отношении путиниста Джигана

15:06

Нумерологи назвали 4 даты рождения, связанные с высоким интеллектом

14:59

Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс

14:33

В Кремле цинично "оправдали" удары по Украине во время "энергетического перемирия"

14:28

Дождь из живых рыб — реальность: учёные назвали причину редкого погодного явленияВидео

14:22

"Мой второй день рождения": Илона Гвоздева попала под обстрел

14:16

"Сама виновата": на Ирину Федишин набросились хейтеры за потерю ребенка

14:00

Как растянуть свитер, который сел после стирки: классный лайфхак

13:49

Планшет как универсальное устройство: когда он удобнее ноутбука или смартфона новости компании

13:43

Правила бронирования переписали: кто потеряет бронь и что нужно сделать до 20 октября

13:25

Как отмыть желтые пятна на контейнере для еды — эффективные и бюджетные средства

Реклама
13:08

Гороскоп Таро на завтра 15 октября: Близнецам - действие, Ракам - решение

12:48

Капуста со сладким перцем и чесноком: главное правило быстрого маринования

12:36

Люди тяжело ранены: РФ атаковала оптовый склад в Луцке, первые детали

12:33

Папе Римскому диагностировали рак: что известно

12:26

Убийцу Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению – детали

12:15

Без крика и ссор: как правильно ограничивать детей в использовании гаджетов

12:00

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы

11:53

От бактерий до асфальта: почему мы так любим запах дождя и откуда он берется

11:44

Операция "Вивальди": украинские военные освободили еще 101 кв. км территории

10:59

В Украине ограничили работу Starlink: могут ли ВСУ остаться без связи на фронте

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять