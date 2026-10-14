Душевые кабины и ванны выходят из моды: что стремительно набирает популярность

Классическая ванна постепенно уступает место более компактному решению для современных домов.

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Революционная альтернатива для ванной комнаты / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Почему сидячие ванны становятся популярными

Какие преимущества и недостатки у такой ванны

Сколько стоит сидячая ванна и её установка

При обустройстве ванной комнаты всё больше людей обращают внимание не только на дизайн, но и на комфорт, безопасность и экономию пространства. Вместо классической ванны или душевой кабины популярность набирает альтернативное решение - сидячая ванна.

Такие модели занимают меньше места и позволяют мыться сидя. Они могут быть особенно удобны для небольших ванных комнат, пожилых людей и семей с маленькими детьми. В то же время перед покупкой стоит учесть особенности конструкции и стоимость установки.

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Главред выяснил, какие преимущества и недостатки имеют сидячие ванны и сколько стоит такое решение.

Почему сидячие ванны становятся популярными

Как пишет польское издание WP Dom, одна из главных причин популярности сидячих ванн - экономия места. Компактные модели можно установить там, где для полноразмерной ванны длиной 160–170 см не хватает места.

Еще одно преимущество - комфорт. Благодаря встроенному сиденью во время купания не нужно стоять или лежать. Это может снизить нагрузку на суставы и спину, а также облегчить водные процедуры людям с ограниченной подвижностью.

Некоторые модели оснащены дверцей и низким порогом. Это упрощает вход и выход из ванны и избавляет от необходимости переступать через высокий бортик. Нескользящее дно дополнительно помогает снизить риск падения.

Какие недостатки у сидячей ванны

Среди основных преимуществ - компактность, удобство и меньший расход воды по сравнению со стандартной ванной. Благодаря сиденью и возможности установить душевую перегородку такая конструкция может сочетать в себе функции ванны и душа.

В то же время сидячая ванна имеет и недостатки. В ней не удастся полностью вытянуться, поэтому она может не подойти тем, кто любит длительное расслабление в горячей воде.

Модели с дверцами также требуют определенного времени для наполнения и слива воды. Сначала нужно зайти в пустую ванну, закрыть дверцу и только после этого набирать воду. Перед выходом придется дождаться, пока вода полностью стечет.

Кроме того, ванны с герметичной дверцей обычно стоят дороже стандартных моделей. Их установка требует тщательного планирования подключения к водопроводу и канализации, а со временем может потребоваться обслуживание уплотнителей.

Сколько стоит сидячая ванна

Стоимость зависит от конструкции, материалов и наличия дверцы. По приведенным в материале ценам простые компактные акриловые или стальные модели с сиденьем стоят примерно 800–2000 злотых (9 145–22 863 грн).

Ванны с герметичными дверцами, облегчающими вход пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, обойдутся дороже - примерно 5000–8000 злотых (57 128–91 405 грн).

Отдельно нужно учесть монтаж. Базовая установка, выравнивание, подключение к сливу и герметизация стоят ориентировочно 400–800 злотых за работу (4 570 – 9 140 грн). Демонтаж и вывоз старой ванны или душевой кабины могут добавить ещё 150–350 злотых (1 714 – 4 000 грн).

Сидячая ванна может стать практичным решением для небольшого помещения или людей, которым важно пользоваться сантехникой с большим комфортом. Однако перед покупкой стоит сравнить стоимость разных моделей, оценить необходимость дополнительного монтажа и учесть, будет ли удобно купаться в сидячем положении.

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