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Пол будет выглядеть дорого: какой ламинат снова стал модным в 2026 году

Инна Ковенько
11 октября 2026, 20:10
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Ламинат, уложенный "елочкой", позволяет воссоздать вид дорогого паркета без значительных затрат.
Пол будет выглядеть дорого: какой ламинат снова стал модным в 2026 году
Модный ламинат 2026 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему ламинат "елочкой" снова стал популярным в 2026 году
  • Какие преимущества имеет такое покрытие по сравнению с обычным ламинатом
  • Как выбрать толщину, класс износостойкости и цвет ламината для разных комнат

В 2026 году в интерьерах снова возвращается тренд на ламинат с укладкой "елочкой". Этот способ давно ассоциировался с классическим паркетом в дорогих домах, но современные технологии сделали его доступным и практичным для обычных квартир.

Геометрический рисунок придает полу выразительность, создает ощущение движения и помогает визуально расширить пространство, пишет Главред со ссылкой на OkDiario.

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Чем привлекает "елочка"

Ламели укладывают под углом, образуя характерный V-образный или зигзагообразный узор. Такая структура делает интерьер более динамичным и может визуально удлинить комнату. Свет, падающий на фактуру поверхности, подчеркивает текстуру древесины и придает помещению тепла и уюта.

Современный ламинат имеет реалистичный рисунок древесины, который трудно отличить от натурального паркета. Это позволяет добиться эффектного вида без значительных затрат.

Практичность и долговечность

Ламинат с укладкой "елочкой" не только стильный, но и функциональный. Верхний слой устойчив к царапинам, ударам и следам, поэтому такое покрытие подходит для домов с детьми или домашними животными. Материал хорошо переносит перепады температуры и влажности, что снижает риск деформаций и трещин.

В то же время перед укладкой в помещениях с повышенной влажностью стоит проверить, обладает ли конкретная модель водостойкими свойствами. Это важный критерий для кухни или прихожей.

Как правильно выбрать ламинат

При выборе покрытия рекомендуем учитывать нагрузку на пол. Для спальни или комнаты с небольшой нагрузкой подойдет стандартный вариант. Для коридора или гостиной лучше выбрать более износостойкий ламинат.

Класс истирания AC определяет долговечность: для большинства квартир оптимальными являются AC3 и AC4, которые сочетают прочность и доступную цену.

Толщина ламелей также имеет значение. Варианты толщиной 10–12 мм обеспечивают лучшую стабильность, звукоизоляцию и ощущение прочности под ногами. Светлые оттенки помогут визуально увеличить пространство, а тёмные придадут интерьеру теплоту и элегантность.

Многие современные модели оснащены замковой системой "клик", которая упрощает укладку и гарантирует надежность соединения.

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Об источнике: OKDIARIO

OKDIARIO.com - испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты".

Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

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