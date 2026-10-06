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Жир и пар больше не будут проблемой: что повесить на кухне вместо штор

Мария Николишин
6 октября 2026, 13:55
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Деревянные и бамбуковые ламели не выдерживают постоянной влажности, а возле плиты часть стекла вообще рекомендуется оставлять открытой.
Жир и пар больше не будут проблемой: что повесить на кухне вместо штор
Чем заменить шторы на кухне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что повесить на окно вместо штор
  • Какой материал выдерживает жир и пар

Многие люди для кухни выбирают обычные шторы, но они довольно непрактичны, ведь быстро загрязняются. Их можно заменить другими конструкциями, которые не впитывают жир и пар.

Главред решил разобраться, чем можно заменить шторы на кухне.

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Что повесить на кухне вместо штор

Традиционная штора на кухонном окне создает больше проблем, чем декоративных элементов: ткань ложится на влажную столешницу, цепляется за кастрюли и перекрывает доступ к ручке, поэтому ее все чаще заменяют конструкциями, установленными непосредственно на раму, пишет Deccoria.

Основных альтернатив четыре: деревянные и бамбуковые жалюзи, римские шторы из тканей и современные плиссированные модели.

Каждый вариант по-своему взаимодействует со светом и требует особого ухода, а ключевым критерием выбора становится расположение окна - в обеденной зоне или вплотную к рабочей поверхности.

Когда стоит выбрать жалюзи

Деревянные жалюзи органично смотрятся на кухнях с деревянными фасадами, светлыми стенами и приглушенной цветовой гаммой. Поворачивая их, можно изменять направление потока света, не поднимая конструкцию полностью.

Однако у натурального материала есть слабое место: длительный контакт с влагой приводит к деформации, поэтому для окна, находящегося под постоянным воздействием пара, это не лучший выбор.

К бамбуку применяется то же ограничение, и перед покупкой стоит сверять рекомендации производителя для влажных помещений. Важно не путать горизонтальные ламельные жалюзи с бамбуковыми рулонными - это разные конструкции, которые по-разному закрывают стекло и требуют разных методов очистки. Само название материала никаких гарантий устойчивости не дает.

Почему римскую штору не всегда можно стирать

Римские модели эффектно смотрятся на окнах, удаленных от рабочей зоны: в поднятом состоянии ткань собирается складками, в опущенном - полностью закрывает стекло. Для кухни рекомендуют выбирать полотна, устойчивые к пятнам, с возможностью снятия с механизма.

Материал, похожий на обычную портьеру, еще не означает, что изделие переживет стирку в стиральной машине. На это влияют подкладка, защитное покрытие, способ пошива и склонность ткани к усадке. Некоторые производители разрешают только пылесосить полотно или чистить его локально.

Как отбелить тюль
Как отбелить тюль / Инфографика: Главред

Что повесить возле раковины и плиты

Для зоны мойки оптимальными считаются алюминиевые и ПВХ-жалюзи, а также модели со специальным влаго- и жиростойким покрытием. Решающим фактором является гладкая поверхность, с которой легко удалить брызги.

Никакое покрытие не предотвратит отложение жира на стекле - преимущество ламелей перед текстилем лишь в том, что их проще снять и помыть. Материал правильного типа не впитывает воду, как обычная ткань, но все равно требует регулярной чистки.

Алюминиевые конструкции позволяют регулировать поток света, а протирать их обычно можно слегка влажной тряпкой в соответствии с инструкцией; отдельно при покупке стоит осмотреть шнуры, лесенки и механизм - именно эти участки чистить сложнее всего.

Рядом с плитой одной только возможности мытья недостаточно. Водостойкие материалы бывают чувствительны к высоким температурам, а ткань рядом с газовой горелкой - это прямая пожарная опасность. Ни алюминий, ни специальное покрытие не отменяют зазоров, которые рекомендуют производители прибора и самой конструкции.

Если окно непосредственно контактирует с пламенем, горячей посудой или интенсивными брызгами жира, этот участок безопаснее оставить вообще открытым - покрытие не должно мешать приготовлению пищи и вентиляции.

На что обращать внимание при выборе жалюзи – видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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