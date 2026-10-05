Горит долго и стоит в разы дешевле: названа альтернатива дровам и пеллетам

Овес стоит значительно дешевле древесных пеллет, однако для его сжигания требуется соответствующее оборудование и правильные настройки.

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Дешевое топливо для котла - овес снижает расходы, но не всегда / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Можно ли сжигать овес в котле

Чем заменить древесные пеллеты

Выгодно ли отапливать овсом

Высокая стоимость древесных пеллет заставляет владельцев домов искать более дешевые варианты для отопительного сезона. На этом фоне все больше внимания привлекает овес, который можно использовать в качестве топлива в оборудовании, приспособленном для сжигания агробиомассы. Перспектива снижения счетов за отопление выглядит привлекательно, однако засыпание зерна в котел, не приспособленный к сельскохозяйственной биомассе, может обернуться дорогостоящей поломкой. Действительно ли овес способен стать дешевой альтернативой пеллетам - выяснял Главред.

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Почему овес привлекает внимание в качестве топлива

"На протяжении многих лет древесные пеллеты считались одним из самых удобных и чистых источников тепла в современных односемейных домах. Однако рыночная реальность подвергла испытанию кошельки многих владельцев недвижимости - растущие расходы на сертифицированные гранулы делают счета за отопительный сезон немалым испытанием", - отмечают эксперты WP.pl.

Смотрите видео об использовании овса для отопления:

На фоне колебаний цен в интернете и отраслевых дискуссиях всё чаще в качестве более дешёвой альтернативы традиционным пеллетам называют зерновые культуры, в частности овес.

По ориентировочным ценам, приведенным в материале, тонна качественных древесных пеллет может стоить примерно 17 700–21 200 грн. В то же время непищевое зерно местные поставщики могут продавать примерно по 7 100–10 600 грн за тонну.

Разница кажется существенной, но сравнивать только стоимость тонны некорректно. Овес имеет несколько более низкую энергетическую плотность, а его сжигание предъявляет дополнительные требования к котлу.

"В ситуации, когда цены на древесные пеллеты высокого качества нередко достигают 17 700–21 200 гривен за тонну, на рынке растет интерес к непищевому зерну, которое у местных поставщиков можно приобрести по цене 7 100–10 600 гривен за тонну. По теплотворной способности сухое зерно выглядит многообещающе, что побуждает многих инвесторов к расчетам. Однако прежде чем кто-то решит сменить вид топлива, стоит ознакомиться с особенностями этого топлива", - отмечают специалисты.

Особенности золы, низкая температура её деформации и технические требования означают, что далеко не каждый бытовой котёл сможет без проблем работать на овсе.

Овес вместо пеллет: какова теплотворность топлива

Для отопления может использоваться зерно, не соответствующее требованиям для пищевых или кормовых целей, если оно пригодно для конкретного оборудования и соответствует действующим нормам.

Хорошо высушенный овес обладает теплотворной способностью примерно 15–17 МДж/кг. Для сертифицированных древесных пеллет класса A1 этот показатель обычно составляет более 16,5–18 МДж/кг.

То есть разница не является критической, однако для получения аналогичного количества тепла потребуется больше зерна.

Эксперты отмечают, что из-за несколько более низкой энергетической плотности для получения количества тепла, сопоставимого с одной тонной древесных пеллет, может потребоваться около 1,2 тонны овса. Поэтому реальную экономию нужно рассчитывать не по цене одной тонны, а с учётом расхода топлива, его теплотворной способности и КПД конкретного котла.

Какие риски несет отопление овсом

Главная проблема заключается не столько в стоимости зерна, сколько в его поведении при горении. Котлы, рассчитанные исключительно на древесные пеллеты, могут оказаться непригодными для такого топлива.

"Это самое важное технологическое отличие. Если зола из чистой древесины (пеллеты ENplus A1) имеет высокую температуру деформации (часто свыше 1200 °C), то зола из сельскохозяйственной биомассы - из-за высокого содержания калия, фосфора и других минеральных соединений - начинает размягчаться и спекаться при значительно более низких температурах, нередко в диапазоне 700–900 °C. На традиционной горелке вместо сыпучей пыли образуются твердые, стеклообразные спекшиеся частицы (шлак), которые могут забивать вентиляционные отверстия, нарушать процесс горения и вынуждать значительно чаще чистить топку", - предупреждают специалисты.

Из-за иного минерального состава агробиомасса также может повышать риск образования отложений и коррозии теплообменных поверхностей. В частности, сельскохозяйственная биомасса обычно содержит больше хлора, серы и азота, чем лесная биомасса. Наличие этих элементов в дымовых газах может способствовать коррозии теплообменника и образованию трудноудаляемых отложений на его стенках, если оборудование не обладает соответствующей стойкостью.

Еще одна проблема связана с системой подачи. Зерна овса имеют иную форму, сыпучесть и насыпную массу, чем стандартизированные древесные гранулы диаметром 6 мм. Из-за этого использование другого топлива может повлиять на работу системы дозирования, а заводские настройки подачи воздуха и топлива могут оказаться неподходящими. В результате возможно неполное сгорание зерен.

Можно ли засыпать овес в обычный пеллетный котел

Использовать зерно в котле, который производитель рассчитал исключительно на сертифицированные древесные пеллеты, рискованно. Помимо проблем с горением, это может повлиять на гарантию на оборудование.

"В инструкциях ко многих пеллетным котлам определены конкретные требования к допустимому топливу (например, указан стандарт ENplus A1), а использование другого сырья может привести к проблемам с горением и потере гарантийных прав. Производители в технико-эксплуатационной документации четко определяют параметры топлива и предупреждают об отсутствии ответственности за повреждения, возникшие в результате использования несоответствующего топлива", - отмечают эксперты.

Поэтому перед покупкой зерна необходимо ознакомиться с инструкцией к котлу, перечнем разрешенных видов топлива и условиями гарантийного обслуживания.

Какое оборудование подходит для сжигания овса

Лучшим вариантом для агробиомассы являются многотопливные котлы, которые конструктивно рассчитаны на такое сырье. Такие установки могут иметь специальные горелки, в частности желобного типа или с вращающейся камерой сгорания, а также механические системы очистки решетки, которые удаляют шлак во время работы.

В некоторых установках допускается также использование смесей зерна с древесными пеллетами. Однако конкретное соотношение и возможность такого способа отопления должны быть прямо предусмотрены технической документацией.

Важное значение имеет и влажность зерна. Для стабильного горения сырье должно быть хорошо высушено - обычно до уровня ниже 12–14%. Избыток влаги ухудшает процесс сжигания, затрудняет стабильную подачу и может способствовать порче топлива при хранении.

"Овес и агробиомасса - это, без сомнения, интересный сегмент рынка возобновляемых видов топлива, который при наличии соответствующей технологической базы позволяет оптимизировать расходы на отопление. Однако это не является универсальным, прямым заменителем древесных пеллет для каждого бытового котла", - отмечают специалисты.

Какие еще есть альтернативы древесным пеллетам

Овес - не единственный вид агробиомассы, который используют в качестве топлива. На рынке также представлены пеллеты из соломы, гранулы из подсолнечной шелухи и фруктовые косточки.

Соломенные пеллеты могут стоить дешевле древесных, но имеют более низкую насыпную плотность и оставляют значительно больше золы. Шелуха подсолнечника обладает высокой теплотворностью, однако её минеральный состав может способствовать образованию твёрдых сгустков на решётке.

Фруктовые косточки характеризуются высокой плотностью, однако для них требуются мощные и износостойкие системы подачи.

Выгодно ли переходить с пеллет на овес

Для владельца дома ключевым остается технический аспект вопроса: более дешевая тонна зерна сама по себе не гарантирует более низких затрат. Если котел не приспособлен к агробиомассе, проблемы со шлаком, подачей, отложениями, коррозией или гарантией могут нивелировать преимущество более дешевого топлива.

"Без горелки, приспособленной к удалению сгустков и устойчивой к особенностям выхлопных газов из агробиомассы, экономия на покупке тонны топлива может быстро уступить место расходам, связанным с очисткой, регулировкой или ремонтом установки", - предупреждают специалисты.

Таким образом, овес действительно может быть экономически привлекательной альтернативой древесным пеллетам, но прежде всего для оборудования, изначально рассчитанного на сжигание агробиомассы. Перед сменой топлива необходимо проверить допустимые виды сырья, настройки котла, условия гарантии, требования к влажности и действующие правила использования такого топлива.

Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Испанский институт энергосбережения (IDAE) сообщил, что уплотнение окон и дверей может сократить потребление энергии на отопление на 5–10%. В практическом руководстве институт привел метод выявления теплопотерь и предложил поиск щелей с помощью свечи в качестве доступного способа. По данным института, 40% всех теплопотерь в жилье приходится на окна и стекло, а от 25% до 30% потребности дома в отоплении обусловлено именно этими потерями.

WP Dom отметил, что закрытые межкомнатные двери изменяют движение тепла и влияют на перераспределение воздуха в доме. В материале подробно описано, как закрытие межкомнатных дверей влияет на работу термостатических клапанов и на необходимость компенсации тепловых потерь. Когда температура в одной комнате снижается, термостатические клапаны в соседних помещениях могут открываться шире, что приводит к дополнительному потреблению энергии.

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