Салат из капусты на зиму без стерилизации: рецепт за 30 минут

Чтобы зимой наслаждаться овощными салатами, нужно заготовить их ещё осенью. И для этого совсем не обязательно тратить много времени и сил.
Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Оксана Гаврилив в TikTok поделилась простым рецептом очень вкусного салата из капусты на зиму без стерилизации.
Салат из капусты на зиму - рецепт
Ингредиенты:
- Капуста 3 кг
- Болгарский перец 0,5 кг
- Морковь 0,5 кг
- Лук 0,5 кг
- Соль 2 ст. л. с горкой
- Сахар 170 г
- Подсолнечное масло 250 мл
- Уксус 9% 250 мл
Капусту шинкуем, морковь натираем на крупной терке, а перец и лук нарезаем. Смешиваем овощи и заправляем солью, сахаром, маслом и уксусом. Хорошо перемешиваем все ингредиенты.
Распределяем салат по банкам, заливаем остатками сока и закрываем двумя крышками - одной внутри, а другой на банке. Ставим банки с салатом в прохладное место.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом салата из капусты можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Оксана Гаврилив
Оксана Гаврилив - украинская блогерша с аудиторией в TikTok более 117 тысяч пользователей. В соцсетях делится рецептами простых и вкусных блюд.
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