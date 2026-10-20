Салат из капусты на зиму без стерилизации: рецепт за 30 минут

Рецепт вкусного овощного салата в банках, от которого зимой все будут в восторге.

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Очень вкусный салат из капусты на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы зимой наслаждаться овощными салатами, нужно заготовить их ещё осенью. И для этого совсем не обязательно тратить много времени и сил.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Оксана Гаврилив в TikTok поделилась простым рецептом очень вкусного салата из капусты на зиму без стерилизации.

Салат из капусты на зиму - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Капуста 3 кг

Болгарский перец 0,5 кг

Морковь 0,5 кг

Лук 0,5 кг

Соль 2 ст. л. с горкой

Сахар 170 г

Подсолнечное масло 250 мл

Уксус 9% 250 мл

Капусту шинкуем, морковь натираем на крупной терке, а перец и лук нарезаем. Смешиваем овощи и заправляем солью, сахаром, маслом и уксусом. Хорошо перемешиваем все ингредиенты.

Распределяем салат по банкам, заливаем остатками сока и закрываем двумя крышками - одной внутри, а другой на банке. Ставим банки с салатом в прохладное место.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Приятного аппетита!

Видео с рецептом салата из капусты можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Оксана Гаврилив Оксана Гаврилив - украинская блогерша с аудиторией в TikTok более 117 тысяч пользователей. В соцсетях делится рецептами простых и вкусных блюд.

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