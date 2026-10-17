Рецепт домашнего хлеба "Кирпичик" — выпекается всего 30 минут

Большинство людей покупают хлеб, потому что думают, что готовить его дома очень сложно. Однако выяснилось, что существует простой рецепт домашнего хлеба, который поразит своим вкусом.
Главред узнал, что им в TikTok поделился украинский кулинарный блогер Алексей Крючков.
Домашний хлеб "Кирпичик" - рецепт
Ингредиенты:
- Мука 500 г
- Сухие дрожжи 3 г
- Вода 350 г
- Соль 10 г
В тёплую воду всыпаем соль, дрожжи и муку и хорошо всё перемешиваем. Накрываем миску полотенцем и оставляем на 20 минут. Затем выкладываем тесто на стол и вымешиваем 10 минут.
После этого снова оставляем тесто в миске под полотенцем на 3 часа. По истечении отведенного времени обминаем тесто и формируем буханку. Выкладываем тесто в форму для выпечки и оставляем под полотенцем еще на 2–2,5 часа.
Выпекаем хлеб в разогретой до 230 градусов духовке 30 минут.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом домашнего хлеба "Кирпичики" можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Алексей Крючков
Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.
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