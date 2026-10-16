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Квашеная капуста без воды и уксуса: секрет хрустящей заготовки на зиму

Марина Иваненко
16 октября 2026, 09:57
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Квашеная капуста останется хрустящей всю зиму, если соблюдать правильные пропорции соли и температуру брожения. Узнайте проверенный рецепт без воды и уксуса.
Рецепт хрустящей квашеной капусты
Рецепт хрустящей квашеной капусты / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как заквасить капусту без воды и уксуса
  • Сколько соли нужно для хрустящей капусты
  • Как правильно хранить зимнюю заготовку

Квашеная капуста остается одной из самых популярных зимних заготовок. Однако иногда вместо хрустящей закуски она получается мягкой, горькой или слизистой. Чтобы этого избежать, важно правильно выбрать капусту, соблюдать пропорции соли и контролировать температуру брожения. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание"Любимая", для приготовления квашеной капусты можно воспользоваться проверенным рецептом в собственном соку без добавления воды и уксуса. Секрет удачного результата заключается в выборе поздних сортов, точном дозировании соли и соблюдении технологии ферментации.

видео дня

Какие ингредиенты нужны для квашеной капусты

Для приготовления понадобятся:

  • Белокочанная капуста поздних сортов - 3 кг
  • Морковь - 200 г
  • Каменная соль без добавок - 60 г
  • Лавровый лист - 2 шт. по желанию
  • Черный перец горошком - 5–6 шт. по желанию

Оптимальное соотношение соли - 20 г на 1 кг капусты. Именно поэтому важно взвешивать овощи и не добавлять соль наугад.

Как правильно заквасить капусту в собственном соку

Выбор капусты

Для квашения лучше всего подходят поздние сорта. Головки должны быть тяжелыми, плотными, с сочными белыми листьями, без повреждений и следов гнили. Ранние сорта обычно содержат больше воды и имеют более нежную структуру, поэтому готовая закуска может получиться мягкой.

Видео о том, как можно заквасить капусту без уксуса, можно посмотреть здесь:

Нарезка и соление

Капусту тонко нарезают, а морковь натирают на крупной терке. Овощи перемешивают с солью в большой миске, слегка сжимая руками, чтобы начал выделяться сок. Не стоит чрезмерно мять капусту, ведь это может негативно сказаться на её текстуре.

Укладка в банку

Овощную смесь плотно укладывают в чистую банку, прижимая каждый слой. Капуста должна быть погружена в собственный сок. При этом емкость не следует заполнять до самого верха, поскольку во время брожения жидкость может переливаться через край.

Брожение

Банку ставят в глубокую миску и неплотно прикрывают крышкой. При температуре 18–22 °C активная ферментация обычно длится несколько дней. Ежедневно капусту прокалывают чистой длинной палочкой до дна, чтобы выпустить газы, которые накапливаются во время брожения. Важно также следить, чтобы овощи оставались покрытыми соком.

Появление пузырьков и характерного кисловатого запаха свидетельствует о протекании ферментации. Точная продолжительность зависит от температуры и свойств овощей.

Охлаждение

Когда капуста приобретёт приятный кислый вкус, её переносят в холодильник или другое прохладное место. Снижение температуры замедляет брожение и помогает сохранить хрусткость.

Три правила, которые помогут сохранить хрусткость

Соблюдайте пропорции соли

Рекомендуемое количество для этого рецепта - 20 г на 1 кг капусты. Не стоит существенно уменьшать её количество, ведь соль влияет не только на вкус, но и на ход ферментации.

Не допускайте перегрева

Банку не следует ставить возле батарей, обогревателей или других источников тепла. При слишком высокой температуре брожение может происходить слишком быстро, что негативно скажется на текстуре и вкусе.

Следите за уровнем сока

Капуста должна оставаться полностью погруженной в жидкость. Контакт с воздухом повышает риск развития плесени и порчи продукта.

Когда квашеную капусту нельзя есть

Если на поверхности появилась пушистая плесень, ощущается гнилостный запах или капуста приобрела неестественную слизистую консистенцию, её нельзя употреблять. В случае появления признаков порчи безопаснее всего выбросить весь продукт, а не пытаться спасти его промыванием или удалением верхнего слоя.

Соблюдение пропорций, контроль температуры и правильное хранение помогут приготовить хрустящую квашеную капусту, которая станет вкусным дополнением к зимнему столу.

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Об источнике: "Улюблена"

"Улюблена" - это популярное украинское печатное периодическое издание (газета/журнал полезных советов) и одноименное медиа-сообщество в социальных сетях (в частности, в Facebook), специализирующееся на домашней кулинарии, женской тематике и ведении хозяйства.

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