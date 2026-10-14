Капуста со сладким перцем и чесноком: главное правило быстрого маринования

Маринованная капуста за сутки - простой рецепт с морковью, перцем и чесноком. Точные пропорции маринада и правила хранения хрустящей закуски.

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Маринованная капуста со сладким перцем / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как приготовить капусту за 24 часа

Что добавить в маринад для хрусткости

Как правильно хранить капусту в холодильнике

Хрустящая маринованная капуста - это быстрая и аппетитная овощная закуска, которая будет готова к подаче уже на следующий день. Морковь придает ей естественную сладость, сладкий перец - яркий аромат, а чеснок делает вкус насыщенным и выразительным. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает Subota, для приготовления хрустящей маринованной капусты понадобятся морковь, сладкий перец, чеснок и простой маринад на основе воды, уксуса, соли и сахара. Закуска будет готова уже на следующий день, если после остывания поставить её в холодильник.

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Ингредиенты для маринованной капусты

Основные овощи:

Белокочанная капуста - 2 кг

Крупная морковь - 1 шт.

Сладкий перец - 1 шт.

Чеснок - 4 зубчика

Для маринада:

Вода - 1 л

Сахар - 5 ст. л.

Соль - 1,5 ст. л.

Лавровый лист - 2–3 шт.

Смесь перцев горошком - 15–20 шт.

Столовый уксус (9%) - 100 мл

Рафинированное подсолнечное масло - 100 мл

Ориентировочный выход - три литровые и одна полулитровая банка. Итоговый объем зависит от плотности капусты, размера овощей и способа нарезки.

Как приготовить маринованную капусту за сутки

Подготовка банок и овощей

Тщательно вымойте и простерилизуйте банки и крышки. Перед заливкой горячего маринада стеклянная тара должна быть теплой, чтобы избежать резкого перепада температуры.

Капусту тонко нашинкуйте. Морковь натрите на терке для корейских салатов или на обычной крупной терке. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. Чеснок мелко порубите или пропустите через пресс.

Смешивание овощей и наполнение банок

Переложите все подготовленные овощи в большую миску и равномерно перемешайте.

Не мните капусту руками, чтобы она оставалась хрустящей. Разложите овощную смесь по подготовленным банкам. Наполняйте их достаточно плотно, но не утрамбовывайте чрезмерно, чтобы маринад мог свободно проникать между кусочками овощей.

Видео о том, как можно заквасить капусту, можно посмотреть здесь:

Приготовление маринада и заливка

В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Доведите смесь до кипения и проварите 1–2 минуты, пока соль и сахар полностью не растворятся.

Снимите маринад с огня, осторожно влейте уксус и масло, после чего перемешайте.

Медленно залейте овощи горячим маринадом до самого верха. Капуста должна быть полностью покрыта жидкостью.

Чистой деревянной шпажкой осторожно проведите вдоль внутренних стенок банок, чтобы выпустить пузырьки воздуха. При необходимости долейте маринад и закройте банки чистыми крышками.

Охлаждение и маринование

Оставьте банки при комнатной температуре до полного остывания, после чего переставьте их в холодильник. Через 24 часа капусту уже можно подавать к столу.

Как правильно хранить маринованную капусту

Храните только в холодильнике

Этот рецепт не предусматривает проверенной технологии консервирования для длительного хранения при комнатной температуре. Поэтому готовую капусту нужно хранить в холодильнике, а не в теплой кладовой или погребе.

Соблюдайте пропорции маринада

Используйте столовый уксус концентрацией 9%. Не уменьшайте его количество и не заменяйте другим видом уксуса в произвольных пропорциях, ведь кислотность маринада влияет не только на вкус, но и на безопасность продукта.

Следите за состоянием закуски

Набирайте капусту из банки только чистой вилкой. Если появились плесень, необычный запах или другие признаки порчи, продукт нельзя пробовать или пытаться спасти повторным кипячением. Его необходимо выбросить.

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Об источнике: газета "Субота" Газета "Субота" - это житомирское областное печатное издание и информационный портал (subota.online). Газета освещает ключевые события Житомира и области, публикует материалы о социально-экономической жизни региона, интервью с местными деятелями и военнослужащими, а также практические советы по дому, кулинарии и ведению хозяйства.

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