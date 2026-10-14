Квашеная капуста 'лепесток' со свеклой: рецепт хрустящей закуски на зиму

Квашеная капуста "лепесток" со свеклой приобретает яркий розовый цвет и остается хрустящей благодаря особому способу приготовления.

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Рецепт квашеной капусты со свеклой / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Квашеная капуста со свеклой - это не только вкусная закуска, но и настоящее украшение стола. Благодаря свекле она приобретает нежный розовый оттенок, а вкус становится более насыщенным и интересным. Такой рецепт особенно популярен осенью и зимой, когда организм нуждается в витаминах и натуральных пробиотиках.

Рецептом квашеной капусты "лепесток" поделилась кулинарная блогерша и телеведущая Татьяна Литвинова в своём Instagram.

Ингредиенты

капуста - 2 кочана (3–3,5 кг);

свекла - 1 шт. (250–300 г);

семена кориандра - 20 г;

лавровый лист - несколько штук;

рассол от соленых огурцов - 2 л;

рассол из кипятка и соли - 1 л кипятка + 30 г соли.

Способ приготовления

Сначала вскипятите воду и нарежьте капусту крупными "лепестками". Такая форма позволяет сохранить структуру овоща и делает подачу более удобной. Капусту сложите в кастрюлю, залейте кипятком, доведите до кипения и сразу слейте воду.

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В емкость для маринования выложите половину нарезанной свеклы, добавьте лавровый лист и кориандр. Сверху положите капусту, а на неё - оставшуюся свеклу. Залейте овощи рассолом от огурцов, а затем - свежим рассолом из литра кипятка и 30 г соли. Накройте крышкой, но не слишком плотно, чтобы во время брожения выходил газ.

Оставьте капусту при комнатной температуре. Обычно она готова уже через пять дней: становится хрустящей, кисловатой и приобретает приятный розовый оттенок.

Рецепт квашеной капусты со свеклой / Фото: скриншот из поста в Instagram

Смотрите видео с рецептом квашеной капусты со свеклой по ссылке.

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О персоне: Татьяна Литвинова Татьяна Литвинова - бывшая судья кулинарного шоу "МастерШеф Украина", а также кулинарный эксперт программы "Все будет хорошо". Более 10 лет была владелицей собственного ресторана и окончила Институт пищевой промышленности.

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