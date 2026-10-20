Как избежать плесени и сырости в доме: правила, которые многие игнорируют

Самый простой способ снизить влажность осенью и зимой - не спешить выключать вентиляцию.

https://glavred.info/life/kak-izbezhat-pleseni-i-syrosti-v-dome-pravila-kotorye-mnogie-ignoriruyut-10805621.html Ссылка скопирована

Как бороться с влажностью в квартире / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему нельзя выключать вытяжку сразу после душа

Какие 6 привычек помогут снизить влажность на кухне и в ванной

В холодное время года в доме повышается влажность, из-за чего на стенах может появляться плесень. Больше всего на это влияют простые привычки, которые на первый взгляд кажутся безобидными.

Главред решил разобраться, как предотвратить появление плесени и сырости в доме.

видео дня

Какие привычки повышают влажность в доме

Вытяжку на кухне и в ванной комнате нужно оставлять включенной как минимум на 15 минут после душа или приготовления пищи. Если выключить ее сразу, влага остается в помещении, а это в холодное время года способствует появлению конденсата и плесени. Об этом предупреждает эксперт Рут Макичерн, пишет Liverpool Echo.

Специалистка отмечает, что с наступлением холодов риски для жилья возрастают. Люди реже открывают окна, а многие начинают сушить постиранные вещи в комнатах. Из-за этого воздух в доме быстро насыщается влагой.

Она обращает внимание на распространенную привычку включать вентиляцию только на время принятия ванны или приготовления пищи. По ее мнению, такой короткий цикл работы практически не удаляет избыток пара.

"На самом деле, четверо человек, проживающих в доме с тремя спальнями, могут вырабатывать до 64 литров влаги в неделю - просто дыша, готовя еду или принимая душ", - отмечает Макичерн.

Какие привычки могут уменьшить влажность

Помимо более длительной работы вентиляции, эксперт советует изменить несколько бытовых мелочей на кухне и в ванной комнате:

накрывать кастрюли и сковородки крышками, когда закипает вода;

не открывать посудомоечную машину, пока она не остынет;

как можно реже открывать духовку во время приготовления блюд;

купаться в чуть более прохладной воде;

держать дверь в ванную закрытой во время и после душа или ванны;

не оставлять ванну наполненной надолго после использования.

Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Как сушить белье без ущерба для жилья

Не у всех есть сушильная машина или место для веревки на улице, поэтому многим приходится развешивать одежду в квартире. Макичерн считает, что даже в такой ситуации можно существенно ограничить количество пара в воздухе.

"Попробуйте использовать ванную комнату в качестве импровизированной сушилки. Включите полотенцесушитель для обогрева комнаты и включите вытяжку, чтобы удалить лишнюю влагу. Убедитесь, что комната не переполнена, и оставьте пространство между сушилками для усиления воздушного потока", - советует специалист.

Как снизить влажность в квартире – видео:

Читайте также:

Об источнике: Liverpool Echo Liverpool Echo - британское региональное новостное издание, основанное в 1879 году в Ливерпуле. Сайт liverpoolecho.co.uk освещает местные и национальные новости, события Мерсисайда, криминальную хронику, политику, бизнес, культуру, образ жизни, а также спортивные новости, уделяя особое внимание футбольным клубам "Ливерпуль" и "Эвертон". Издание входит в медиагруппу Reach plc, одного из крупнейших издателей региональной прессы в Великобритании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред