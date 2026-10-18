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Как избавиться от плесени и влаги на окнах: 7 лучших комнатных растений

Марина Иваненко
18 октября 2026, 11:26
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Комнатные растения, способны регулировать влажность, могут стать дополнением к уходу за домом. 7 видов выбрать и что помогает бороться с конденсатом и плесенью.
Какие комнатные растения поглощают часть влаги
Какие комнатные растения поглощают часть влаги / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие комнатные растения поглощают часть влаги
  • Почему цветы не заменят проветривание
  • Как предотвратить появление плесени в доме

С наступлением холодов во многих домах и квартирах возникает неприятная проблема - запотевшие окна и конденсат. Если не контролировать влажность, на оконных рамах и стенах может появиться плесень, которая наносит вред отделке помещения и может негативно влиять на здоровье. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Express.co.uk, некоторые комнатные растения способны поглощать часть влаги из воздуха. По словам основателя компании GardeningExpress Криса Боннетта, определенные виды растений могут быть полезны для поддержания комфортного микроклимата в доме. В то же время они не заменяют проветривание и другие меры по борьбе с повышенной влажностью.

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7 комнатных растений, которые помогают снизить влажность

1. Английский плющ

Английский плющ, или хедера, хорошо себя чувствует в помещениях с повышенной влажностью. Это растение может поглощать часть влаги из воздуха, а его длинные побеги станут украшением комнаты. Для комфортного роста плющу требуется яркий рассеянный свет.

Важно помнить, что листья плюща токсичны для домашних животных. Поэтому горшок следует размещать в недоступном для кошек и собак месте.

2. Спатифиллум

Спатифиллум, известный также как "женское счастье", часто выращивают в ванных комнатах и на кухнях. Растение хорошо переносит рассеянное освещение и нуждается в регулярном поливе. Часть влаги оно может получать из воздуха, хотя его способность снижать общую влажность помещения ограничена.

Спатифиллум не следует ставить под прямые солнечные лучи, которые могут повредить листья. Также нужно учитывать, что растение токсично для кошек и собак в случае попадания в организм.

3. Комнатные пальмы

Комнатные пальмы, в частности арека, бамбуковая пальма и карликовая финиковая пальма, привлекают пышной листвой и помогают создать уютную атмосферу в доме. Некоторые виды хорошо растут в помещениях с повышенной влажностью.

Однако пальмы не стоит рассматривать как полноценные осушители воздуха. Их влияние на влажность зависит от вида растения, условий содержания и микроклимата в комнате. Для здорового роста большинства комнатных пальм необходимы достаточное освещение и умеренный полив.

4. Бостонский папоротник

Бостонский папоротник любит влажную среду и рассеянный свет. Его пышная зеленая листва украшает интерьер, а само растение хорошо подходит для помещений, где нет прямых солнечных лучей.

В то же время папоротник нуждается в регулярном поливе и не переносит полного пересыхания почвы. Он не обязательно снижает влажность в комнате: при определенных условиях растение, напротив, отдает воду в воздух через листья.

5. Сансевиерия

Сансевиерия, которую в народе называют "тещиным языком", ценится за неприхотливость. Она способна приспосабливаться к различным условиям освещения, хотя лучше всего растет при ярком рассеянном свете. Растение хорошо переносит непродолжительные периоды без полива.

Сансевиерия может стать удачным выбором для тех, у кого мало времени на уход за комнатными цветами. Однако рассчитывать на то, что она самостоятельно устранит конденсат или предотвратит появление плесени, не стоит. Растение также токсично для домашних животных в случае попадания в организм.

Видео о том, какие растения очищают воздух в доме, можно посмотреть здесь:

6. Орхидеи

Орхидеи, особенно фаленопсисы, украшают дом изящными цветами. В природе многие орхидеи растут на деревьях и получают часть влаги из окружающей среды. Однако комнатные растения также нуждаются в правильном поливе, подходящем субстрате и достаточном освещении.

Орхидеи не стоит покупать исключительно ради снижения влажности в доме. Их главное преимущество - декоративность, а влияние на общий уровень влажности воздуха незначительно.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

7. Хлорофитум

Хлорофитум, известный как "растение-паук", - один из самых популярных вариантов для начинающих. Он неприхотлив, быстро разрастается и хорошо приспосабливается к условиям квартиры. Растение лучше всего чувствует себя при ярком рассеянном освещении, но может расти и в полутени.

Хлорофитум часто выбирают за его декоративность и простоту ухода. Однако, вопреки распространенным утверждениям, он не способен самостоятельно существенно снизить влажность в помещении или заменить проветривание.

Как бороться с конденсатом и плесенью на окнах

Комнатные растения могут дополнять уход за домом, но для борьбы с избыточной влажностью важнее другие меры. Прежде всего нужно регулярно проветривать помещение, использовать вытяжку во время приготовления пищи и принятия душа, а также не допускать длительного скопления конденсата на окнах.

Если влажность постоянно повышена, стоит проверить вентиляцию и возможные протечки. При необходимости можно использовать осушитель воздуха. Конденсат на окнах также может свидетельствовать о недостаточной теплоизоляции или избыточной влажности в комнате.

Если плесень уже появилась на стенах или оконных рамах, важно устранить не только видимые следы грибка, но и причину его появления. Именно контроль влажности и надлежащая вентиляция помогают снизить риск повторного образования плесени.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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