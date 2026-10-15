Одна незаметная деталь стиралки может испортить всё: где таится опасность

Часто проблема возникает в области резиновой манжеты, установленной по периметру люка стиралки.

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Как ухаживать за стиральной машиной / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Когда стоит проверить сливной фильтр стиралки

Как низкая температура стирки влияет на чистоту машины

Почему избыток кондиционера не делает бельё свежее

Даже если стиральная машина выглядит чистой, внутри неё могут оставаться загрязнения, которые со временем становятся источником неприятного запаха. Особенно часто проблема возникает в области резиновой манжеты, установленной по периметру люка.

В её углублениях задерживаются влага, волосы, мелкий мусор и частицы моющих средств. При недостаточном проветривании это создаёт благоприятные условия для образования плесени и появления затхлого аромата, пишет Blikk.

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Начните с осмотра резиновой манжеты

Внешняя сторона уплотнителя не всегда отражает его действительное состояние. Чтобы обнаружить скрытые загрязнения, выключите стиральную машину и осторожно отогните резину, проверяя внутренние складки по всей окружности люка. Тёмные пятна, скопления грязи или характерный запах сырости указывают на то, что манжета нуждается в очистке.

Как правильно ухаживать за уплотнителем

Отключите стиральную машину от электросети перед началом уборки.

Осторожно раздвиньте складки резиновой прокладки, чтобы получить доступ к труднодоступным участкам.

Уберите скопившиеся волосы, ворс, нитки и прочие загрязнения.

Обработайте поверхность мягкой тканью, смоченной подходящим чистящим составом. Выбирайте средство с учётом рекомендаций производителя бытовой техники.

В завершение вытрите манжету насухо, не пропуская нижнюю часть и глубокие складки, в которых чаще всего задерживается вода.

Если на резине остались въевшиеся загрязнения, не пытайтесь удалить их сильнодействующей химией без проверки инструкции. Некоторые составы способны повредить материал и сократить срок его службы. Средства с хлором категорически нельзя смешивать с уксусом или другими чистящими веществами: подобные комбинации могут выделять опасные газы.

Очистите лоток для порошка и кондиционера

Ещё одним источником неприятного запаха может стать дозатор стиральной машины. Остатки порошка, жидкого моющего средства и кондиционера постепенно образуют липкий налёт, особенно если лоток регулярно остаётся влажным.

Если конструкция позволяет извлечь контейнер, выньте его и промойте тёплой водой. Для удаления загрязнений используйте мягкую щётку, уделяя внимание углам и небольшим отверстиям. Не оставляйте без внимания и саму нишу, в которой находится дозатор. Протрите её изнутри, особенно тщательно очистив отделение для кондиционера, где нередко скапливаются остатки жидкости.

Перед установкой убедитесь, что все детали чистые и высохли.

Когда стоит проверить сливной фильтр

Если очистка манжеты и лотка не помогла устранить запах, обратите внимание на сливную систему. В фильтре могут задерживаться мелкие предметы, волосы, ворс и другие загрязнения, которые со временем начинают неприятно пахнуть.

У многих моделей с фронтальной загрузкой фильтр находится в нижней части корпуса и закрыт небольшим лючком. Однако его расположение и способ извлечения зависят от конкретной модели.

Перед обслуживанием отключите прибор от сети. Подготовьте невысокую ёмкость и несколько впитывающих тряпок: при открытии фильтра может вытечь оставшаяся внутри вода. Затем действуйте строго по инструкции производителя, чтобы избежать протечек и повреждения деталей.

Как низкая температура стирки влияет на чистоту машины

Стирка преимущественно на коротких программах и при невысокой температуре удобна в повседневной жизни, но при постоянном использовании такого режима внутри техники могут постепенно оставаться загрязнения и следы моющих средств. В сочетании с влагой они способны становиться причиной неприятного запаха.

Чтобы поддерживать стиральную машину в хорошем состоянии, периодически запускайте предусмотренную производителем программу очистки барабана. Если такой функции нет, уточните в руководстве, допускается ли для вашей модели холостой цикл при более высокой температуре.

Частоту очистки следует подбирать с учётом интенсивности использования машины и рекомендаций производителя. Не стоит дожидаться появления выраженного запаха: регулярный уход помогает предотвратить образование стойкого налёта.

/ Инфографика: Главред

Почему избыток кондиционера не делает бельё свежее

Если после стирки вещи пахнут сыростью, добавлять больше кондиционера - не лучшее решение. Он может временно замаскировать неприятный аромат, но не устранит его источник. Более того, избыточное количество моющих средств способно оставлять на деталях машины и ткани дополнительные отложения.

Дозируйте средства с учётом жёсткости воды, объёма загрузки и степени загрязнения одежды. Ориентируйтесь на указания производителя средства, а не на принцип "чем больше, тем лучше".

Пять простых правил для свежего белья

Сохранить приятный запах одежды и уменьшить риск появления плесени помогут несколько несложных привычек.

Не оставляйте мокрые вещи в барабане. Доставайте бельё сразу после завершения программы, чтобы избежать длительного пребывания во влажной закрытой среде.

Проветривайте стиральную машину. После стирки оставляйте дверцу и лоток для моющих средств немного приоткрытыми, если это безопасно и предусмотрено условиями эксплуатации.

Вытирайте резиновую манжету. Удаляйте влагу и загрязнения после использования машины, особенно из нижних складок.

Соблюдайте допустимый объём загрузки. Переполненный барабан мешает полноценному перемешиванию вещей и качественному полосканию.

Не забывайте о профилактике. Регулярно очищайте доступные элементы и проводите обслуживание в соответствии с инструкцией к вашей модели.

Что делать, если затхлый запах не исчезает

Иногда неприятный аромат возвращается даже после тщательной уборки. В таком случае причина может находиться не внутри барабана, а в системе отвода воды или условиях сушки белья.

Проверьте, правильно ли организован слив, нет ли засоров и не задерживается ли вода в сливном шланге. Если одежда сушится в помещении с высокой влажностью и долго остаётся мокрой, она тоже может приобрести запах сырости, несмотря на качественную стирку.

Если вода уходит медленно, на дисплее регулярно появляется ошибка слива или резкий неприятный запах сохраняется после очистки всех доступных элементов, лучше обратиться к специалисту. Возможно, потребуется проверить сливной тракт и внутренние узлы машины.

Главное правило - не пытаться маскировать запах ароматизаторами и дополнительными порциями кондиционера. Гораздо эффективнее найти источник загрязнения, устранить его и наладить регулярный уход за стиральной машиной.

Смотрите видео - правила ухода за одеждой:

В видео автор рассказывает о правилах ухода за одеждой, которые помогают дольше сохранять её привлекательность и избегать преждевременного износа. Особое внимание уделяется подготовке белья к стирке: вещи рекомендуется разделять с учётом оттенков, состава материала и степени загрязнения.

Также важно правильно подбирать программу и температурный режим, ориентируясь на информацию, указанную на этикетке изделия. Ещё один важный совет - не перегружать стиральную машину, поскольку при нехватке места вещи хуже отстирываются, а ткань подвергается дополнительному трению и может быстрее терять первоначальный вид.

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Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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