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Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

Марина Иваненко
16 октября 2026, 12:05
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Клопы могут прятаться в матрасах и мебели. Какие растения рекомендуют использовать против паразитов и почему аромат лаванды или мяты не гарантирует защиту.
Четыре растения, которые помогают в борьбе с клопами
Четыре растения, которые помогают в борьбе с клопами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие растения рекомендуют использовать против клопов
  • Действительно ли ароматы отпугивают паразитов
  • Как эффективно бороться с клопами дома

Клопы способны превратить жизнь хозяев дома в настоящий кошмар, ведь избавиться от этих паразитов бывает крайне сложно. Они прячутся в матрасах, деревянных каркасах кроватей, изголовьях и мельчайших трещинах в мебели. В поисках безопасных способов борьбы с насекомыми люди всё чаще обращают внимание на природные средства, в частности ароматические растения. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает французское издание Maison & Travaux, среди популярных домашних методов защиты от насекомых - использование растений с выраженным запахом. В то же время специалисты призывают критически оценивать такие рекомендации, ведь наличие ароматических растений в комнате не гарантирует уничтожения или отпугивания постельных клопов.

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Какие растения рекомендуют поставить в спальне

Сторонники естественных методов борьбы с вредителями обращают внимание на растения, содержащие эфирные масла и обладающие насыщенным ароматом. Среди самых популярных вариантов называют розмарин, лаванду, мяту и календулу.

Розмарин

Это ароматическое растение ценят за насыщенный запах, обусловленный эфирными маслами. Отдельные компоненты розмарина исследуют на предмет их воздействия на насекомых, однако это не означает, что горшок с растением поможет избавиться от постельных клопов. Розмарин можно выращивать в домашних условиях, если обеспечить ему достаточно солнечного света и умеренный полив.

Лаванда

Растение известно характерным цветочным ароматом, который используют в парфюмерии и ароматерапии. Лаванду часто упоминают среди природных средств от насекомых, однако убедительных доказательств того, что комнатное растение уничтожает или надежно отпугивает постельных клопов, нет. Для выращивания лаванды требуются яркое освещение и хорошо дренированная почва.

Видео о том, какие народные средства используют от клопов, можно посмотреть здесь:

Мята

Свежий, резкий запах мяты делает её популярным растением для домашнего выращивания. Её ароматические соединения также исследуют в контексте борьбы с различными насекомыми. Однако мята в горшке не является проверенным средством против постельных клопов. Растение хорошо растет при достаточном освещении и регулярном поливе, если почва не переувлажнена.

Календула

Нагетки привлекают яркими желтыми и оранжевыми цветами и могут украсить подоконник. Их также упоминают среди растений, которым приписывают свойства отпугивать определенных вредителей. Однако надёжных доказательств эффективности календулы против постельных клопов нет. Для нормального роста ей нужно светлое место.

Могут ли ароматические растения прогнать клопов за несколько минут

В интернете можно встретить утверждения, что определенные запахи заставляют клопов быстро покидать матрасы и другие места обитания. Однако надежных научных доказательств того, что комнатные растения способны прогнать постельных клопов за несколько минут, нет.

Эфирные масла некоторых растений действительно исследуются как потенциальные средства воздействия на насекомых. Однако результаты лабораторных экспериментов нельзя автоматически переносить на использование живого растения в спальне. Концентрация ароматических веществ в воздухе может быть недостаточной для заметного эффекта.

Кроме того, попытки отпугнуть клопов запахами не решают проблему заражения. Если насекомые уже поселились в матрасе, мебели или щелях, они могут оставаться там и продолжать размножаться.

Поэтому ароматические растения лучше рассматривать как декоративный элемент, а не как самостоятельный способ борьбы с паразитами.

Как эффективно бороться с постельными клопами

Для борьбы с клопами французский правительственный ресурс Stop Punaises рекомендует комплексный подход. Он предусматривает выявление мест скопления насекомых, тщательную уборку помещения и термическую обработку текстиля.

1. Осмотрите кровать и матрас

Проверьте швы матраса, каркас, изголовье, стыки мебели и щели у плинтусов. О наличии клопов могут свидетельствовать сами насекомые, их яйца, сброшенные оболочки и мелкие тёмные пятна.

2. Обработайте постельное белье

Если материал это позволяет, стирайте белье и другой текстиль при температуре 60 °C или выше. После стирки полностью высушите вещи. Для предметов, которые нельзя стирать при высокой температуре, следует выбрать другой метод обработки в соответствии с рекомендациями специалистов.

3. Тщательно пропылесосьте помещение

Особое внимание уделите швам матраса, каркасу кровати, стыкам мебели и щелям. После уборки содержимое пылесоса нужно герметично упаковать и утилизировать, чтобы насекомые не размножились снова.

4. Обратитесь к специалистам

Если клопы продолжают появляться, целесообразно воспользоваться услугами профессиональной службы дезинсекции. Специалисты определят масштаб заражения и подберут подходящий способ обработки.

Не стоит полагаться только на ароматические растения, эфирные масла или домашние смеси. Они не заменяют комплексных мер, необходимых для устранения постельных клопов.

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Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, дизайне интерьеров и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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