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Зачем класть бумагу и стакан в раковину - секретный трюк перед выездом

Марина Иваненко
15 октября 2026, 17:19
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Запах из канализации после отпуска можно предотвратить. Узнайте, зачем накрывать слив бумагой и перевернутым стаканом и что нужно сделать перед отъездом.
Как предотвратить появление запаха из канализации
Как предотвратить появление запаха из канализации / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему после отпуска пахнет канализацией
  • Как помогут бумага и перевернутый стакан
  • Что проверить перед длительной поездкой

После длительного отсутствия дома из кухонной раковины может начать неприятно пахнуть канализацией. Избежать этого поможет простой способ, для которого понадобятся лишь лист бумаги и стакан. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Причина неприятного запаха часто заключается в пересыхании гидрозатвора. Под каждой раковиной установлен сифон - изогнутая часть трубы, в которой постоянно остается немного воды. Она препятствует проникновению канализационных газов в помещение. Как сообщает издание TheCoolist, если дом долгое время стоит пустой и водой никто не пользуется, жидкость в сифоне постепенно испаряется, открывая путь неприятным запахам. Этому могут способствовать тёплый сухой воздух и остатки пищи в трубах.

Как предотвратить появление запаха канализации

Перед длительной поездкой стоит воспользоваться простым способом, который поможет уменьшить испарение воды из слива. Для этого нужно на несколько секунд открыть кран, чтобы сифон наполнился водой. Затем сливной отверстие можно накрыть листом бумаги и поставить сверху перевернутый стакан.

Такой барьер поможет уменьшить движение воздуха над сливом, хотя и не гарантирует полной защиты от испарения. Важно помнить, что этот способ не заменяет проверки сантехники, если запах уже появился или не исчезает после восстановления водяного затвора.

Видео о том, что делать, когда в доме пахнет канализацией, можно посмотреть здесь:

Что ещё сделать перед длительной поездкой

Наполните водой все сливные отверстия

Перед выходом пропустите воду через раковины, ванну и душ. Не забудьте о напольных сливах в прачечной, подвале или других помещениях, которыми редко пользуются. Это поможет восстановить водяной барьер в сифонах.

Защитите редко используемые сливные отверстия

Для некоторых сливных отверстий можно использовать небольшое количество минерального масла, которое образует поверхностную пленку и замедляет испарение. Перед использованием стоит убедиться, что такой способ подходит для конкретной сантехники и не создает риска для труб.

Очистите раковину

Перед отъездом удалите остатки еды и промойте слив. Для регулярного ухода лучше использовать средства, предназначенные для очистки сантехники, в соответствии с инструкцией производителя. Не смешивайте разные средства для прочистки труб, особенно те, что содержат хлор.

Проверьте сантехнику по возвращении

Откройте краны на несколько секунд, чтобы вода снова заполнила сифоны. Если запах не исчезает, стоит проверить, нет ли засора или проблем с вентиляцией канализационной системы.

Когда стоит обратиться к сантехнику

Если неприятный запах сохраняется даже после того, как все сливные отверстия наполнились водой, причиной может быть засор, неисправность сифона или проблема с вентиляционной трубой канализации. В таком случае целесообразно обратиться к специалисту, который сможет определить источник запаха и устранить неисправность.

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Об источнике: TheCoolist

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