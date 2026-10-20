США готовят новый раунд переговоров по Украине в Норвегии: что известно

В столице Норвегии могут собраться Зеленский, премьер Стёре, а также представители ЕС, НАТО и стран E4.

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Стив Уиткофф полетит в Осло, а затем – к Путину / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

Уиткофф на этой неделе поедет в Норвегию на переговоры о войне

После Осло спецпосланник Трампа планирует встречу с Путиным в России

Кушнер заболел и присоединится к переговорам онлайн

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправится в Норвегию на очередной раунд переговоров о завершении войны в Украине, а затем поедет в Россию на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на трех осведомленных собеседников сообщает Reuters.

По данным двух источников агентства, во встречах в Осло должен принять участие Владимир Зеленский. Также ожидается присутствие премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, представителей формата E4, в который входят Великобритания, Франция, Германия и Польша, а также Евросоюза и НАТО.

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Зять Трампа Джаред Кушнер, который также должен был присоединиться к переговорам, заболел и будет участвовать дистанционно, уточнил еще один собеседник.

Источники, говорившие на условиях анонимности, подчеркнули, что график предварительный и может измениться.

Зеленский еще в понедельник заявил, что украинская и американская делегации могут встретиться в Норвегии в ближайшие дни. Белый дом на запрос Reuters оперативно не ответил.

Путин и дело Хаббарда

Разговор Уиткоффа с Путиным, по данным двух источников, будет охватывать ряд вопросов, связанных с Украиной. Отдельной темой должно стать освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, которого взяли под стражу в России в 2022 году.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Starshield, Patriot и разведка: напряжение между Киевом и Вашингтоном

Новые встречи проходят на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Киевом. Украина утверждает, что администрация США приказала снизить скорость работы военной спутниковой системы Starshield от SpaceX, ограничила обмен разведданными и задержала поставки ракет для Patriot, за которые уже заплатили другие страны.

Президент Украины считает эти шаги неслучайными и в понедельник прокомментировал ситуацию в видеообращении в Telegram.

"Все это свидетельствует о том, что принято какое-то политическое решение замедлить поддержку для нас", - заявил Зеленский.

Американские чиновники обвинения Киева отрицают. Вместе с тем один из источников Reuters сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не дал разрешения на поставку последнего пакета американского оружия, которое союзники по НАТО закупили по программе PURL. Входят ли в него Patriot, собеседник подтвердить не смог.

Тем временем Трамп продолжает упрекать Зеленского в нежелании вести мирные переговоры с Россией. В понедельник он предположил, что украинскому лидеру, возможно, стоит поручить переговоры кому-то другому. Зеленский же неизменно подчеркивает готовность к диалогу.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, 17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что переговорные команды Украины и США в ближайшие дни должны договориться о встрече на одном из уровней.

В Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о завершении войны без участия Украины не получится, даже несмотря на американское посредничество. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может подтолкнуть страну-агрессора Россию к продолжению войны против Украины. Киев, в свою очередь, поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Когда РФ не сможет продолжать войну - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что Украина перешла в завершающую фазу противостояния с Россией и уже располагает ресурсами для того, чтобы лишить врага способности вести боевые действия.

В интервью Главреду он сказал, что сейчас главной задачей Украины является уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ, особенно тех, которые производят дизельное топливо. Когда украинские военные это сделают, враг остановится.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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