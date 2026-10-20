Мерц призвал проснуться: что Путин планирует в отношении Украины и Европы

Канцлер ФРГ признал, что Европа финансирует Украину без помощи США, и заявил о курсе на оборонную самостоятельность.

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Россия взялась расшатать весь континент, считает Мерц / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное из заявления Мерца:

Путин стремится подорвать демократию в Европе

Европа финансирует Украину без помощи США

ЕС реформирует оборону, чтобы меньше зависеть от Вашингтона

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег европейцев от самоуспокоения. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин стремится не только к поражению Украины, но и к подрыву демократии в Европе, сообщает Bloomberg.

Главную опасность политик видит не на линии фронта, а внутри самих европейских стран.

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"Больше всего меня беспокоит недооцененное влияние России на наши общества. Россия находится на пути к дестабилизации всего политического порядка на нашем европейском континенте", - заявил Мерц.

По убеждению канцлера, часть европейцев, в том числе немцев, до сих пор преуменьшает масштаб опасности.

"Они не понимают, какова на самом деле цель России. Речь идет не только о территориальных приобретениях в Украине. Они боятся демократии. Они боятся открытых обществ. Они боятся успеха европейской интеграции", - подчеркнул Мерц.

Поддержка Украины без США

Отдельно канцлер затронул финансовое бремя войны. Германия вместе с другими европейскими и неамериканскими союзниками оплачивает оборонные нужды и технику для Украины без участия Вашингтона.

"Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты, это действительно важное дело для Европейского Союза. Но мы это делаем и пытаемся продолжать делать это, пока не закончится эта ужасная война", - отметил канцлер.

Заявление прозвучало на фоне обострения между Вашингтоном и Киевом. По данным Bloomberg, европейские лидеры ищут способы деэскалировать конфликт, который длится уже неделю и в котором президент США Дональд Трамп фактически встал на сторону Москвы. Вашингтон требует от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а президент Владимир Зеленский обвинил Трампа в попытке заставить Киев капитулировать перед Кремлем.

Мерц рассказывает, что на каждой встрече с Трампом доказывает ему: стабильная Европа и ЕС как надежный партнер в мире отвечают интересам самих американцев.

Курс на оборонную самостоятельность

По словам канцлера, напряженность между США и Украиной заставила европейские правительства трезвее оценить ситуацию. Теперь они перестраивают собственную оборонную систему, чтобы меньше зависеть от Вашингтона.

"Мы слышим тревожный сигнал. И мы пытаемся привести себя в такое положение, которое позволит нам быть достаточно сильными, чтобы конкурировать и самостоятельно защищать себя в рамках НАТО", - подытожил Мерц.

Bloomberg напоминает, что Европа все реальнее рискует поддерживать Украину в одиночку. Европейские лидеры отстаивают санкции против Москвы и настаивают, что Киев не должен уступать территории в рамках мирного урегулирования. При этом они понимают, что в ближайшее время не смогут заменить американскую противовоздушную оборону и обмен разведданными, а в нескольких столицах вот-вот стартует напряженный избирательный сезон.

Как писал Главред, 4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с неофициальным визитом. Причину, по которой поездка состоялась именно сейчас, политик объяснил сразу после прибытия на поезде - на вокзале в украинской столице.

"Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, её военная машина рано или поздно обернётся против нас", - заявил Мерц.

После встречи с Мерцем президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом пакете поддержки от Германии на сумму более 1,3 млрд евро. Он предусматривает поставки оружия для нужд Украины, а также помощь энергетическому сектору в преддверии зимы.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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