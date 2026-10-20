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Мерц призвал проснуться: что Путин планирует в отношении Украины и Европы

Анна Ярославская
20 октября 2026, 08:15
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Канцлер ФРГ признал, что Европа финансирует Украину без помощи США, и заявил о курсе на оборонную самостоятельность.
Мерц, Путин
Россия взялась расшатать весь континент, считает Мерц / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное из заявления Мерца:

  • Путин стремится подорвать демократию в Европе
  • Европа финансирует Украину без помощи США
  • ЕС реформирует оборону, чтобы меньше зависеть от Вашингтона

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег европейцев от самоуспокоения. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин стремится не только к поражению Украины, но и к подрыву демократии в Европе, сообщает Bloomberg.

Главную опасность политик видит не на линии фронта, а внутри самих европейских стран.

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"Больше всего меня беспокоит недооцененное влияние России на наши общества. Россия находится на пути к дестабилизации всего политического порядка на нашем европейском континенте", - заявил Мерц.

По убеждению канцлера, часть европейцев, в том числе немцев, до сих пор преуменьшает масштаб опасности.

"Они не понимают, какова на самом деле цель России. Речь идет не только о территориальных приобретениях в Украине. Они боятся демократии. Они боятся открытых обществ. Они боятся успеха европейской интеграции", - подчеркнул Мерц.

Поддержка Украины без США

Отдельно канцлер затронул финансовое бремя войны. Германия вместе с другими европейскими и неамериканскими союзниками оплачивает оборонные нужды и технику для Украины без участия Вашингтона.

"Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты, это действительно важное дело для Европейского Союза. Но мы это делаем и пытаемся продолжать делать это, пока не закончится эта ужасная война", - отметил канцлер.

Заявление прозвучало на фоне обострения между Вашингтоном и Киевом. По данным Bloomberg, европейские лидеры ищут способы деэскалировать конфликт, который длится уже неделю и в котором президент США Дональд Трамп фактически встал на сторону Москвы. Вашингтон требует от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а президент Владимир Зеленский обвинил Трампа в попытке заставить Киев капитулировать перед Кремлем.

Мерц рассказывает, что на каждой встрече с Трампом доказывает ему: стабильная Европа и ЕС как надежный партнер в мире отвечают интересам самих американцев.

Курс на оборонную самостоятельность

По словам канцлера, напряженность между США и Украиной заставила европейские правительства трезвее оценить ситуацию. Теперь они перестраивают собственную оборонную систему, чтобы меньше зависеть от Вашингтона.

"Мы слышим тревожный сигнал. И мы пытаемся привести себя в такое положение, которое позволит нам быть достаточно сильными, чтобы конкурировать и самостоятельно защищать себя в рамках НАТО", - подытожил Мерц.

Bloomberg напоминает, что Европа все реальнее рискует поддерживать Украину в одиночку. Европейские лидеры отстаивают санкции против Москвы и настаивают, что Киев не должен уступать территории в рамках мирного урегулирования. При этом они понимают, что в ближайшее время не смогут заменить американскую противовоздушную оборону и обмен разведданными, а в нескольких столицах вот-вот стартует напряженный избирательный сезон.

Как писал Главред, 4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с неофициальным визитом. Причину, по которой поездка состоялась именно сейчас, политик объяснил сразу после прибытия на поезде - на вокзале в украинской столице.

"Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, её военная машина рано или поздно обернётся против нас", - заявил Мерц.

После встречи с Мерцем президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом пакете поддержки от Германии на сумму более 1,3 млрд евро. Он предусматривает поставки оружия для нужд Украины, а также помощь энергетическому сектору в преддверии зимы.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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