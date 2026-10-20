Как стирать стеганое одеяло: какая ошибка навсегда испортит винтажную вещь

Лоскутные одеяла требуют более бережного ухода из-за многослойной конструкции.

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Частая стирка стеганых одеял портит наполнитель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Частая стирка лоскутного одеяла портит наполнитель

Пятна с ткани лучше убирать локальным методом

Сменный чехол продлит срок службы изделия

Стеганые одеяла со временем накапливают пыль, пот и другие загрязнения, поэтому им необходим регулярный уход. Однако неправильная стирка может повредить наполнитель, нарушить форму изделия или привести к появлению комков. Чтобы одеяло оставалось чистым, мягким и сохраняло тепло, важно учитывать рекомендации на ярлыке и правильно выбирать режим стирки, моющее средство и способ сушки.

В отличие от простыней и пододеяльников, лоскутные одеяла требуют более бережного ухода из-за многослойной конструкции: отдельных кусочков ткани, наполнителя, подкладки и аккуратных стежков. К счастью, если соблюдать определенные правила и использовать подходящие методы, такое одеяло можно безопасно и эффективно постирать дома, пишет Martha Stewart.

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Как правильно стирать стеганые одеяла

Шаг №1. Изучите ярлык с рекомендациями по уходу.

Прежде всего проверьте ярлык с инструкциями по уходу за одеялом. Этот совет может показаться очевидным, но о нем часто забывают, хотя именно игнорирование рекомендаций производителя - одна из самых распространенных ошибок.

"Если на ярлыке указано, что одеяло допускается чистить только в химчистке, важно следовать этой рекомендации, чтобы сохранить ткань и конструкцию изделия. Многие считают, что одеяла можно стирать так же, как обычное постельное белье. Однако несоблюдение инструкций производителя может привести к усадке, линьке ткани, деформации материала или повреждению стежков", - сказал эксперт по удалению пятен компании OxiClean Энтони Салливан.

Если ярлыка нет, что часто встречается у изделий ручной работы и винтажных одеял, лучше проявить осторожность и выбрать наиболее щадящий способ ухода.

Шаг № 2. Обработайте пятна перед стиркой.

Если удалять загрязнения локально, полную стирку одеяла можно проводить реже, а значит, ткань будет меньше изнашиваться.

Для достижения наилучшего результата предварительно обработайте отдельные пятна специальным средством. После нанесения средства постирайте одеяло в соответствии с рекомендациями на ярлыке, чтобы полностью удалить загрязнение и остатки состава. Такой подход помогает избежать слишком частой стирки и защищает швы, наполнитель и цвет ткани.

Дайте пятновыводителю подействовать. Не трите загрязненные участки слишком интенсивно: это может повредить нежные волокна ткани и стежки.

Шаг №3. Выберите правильную температуру воды и режим стирки.

Температура воды и режим стирки - два ключевых фактора, от которых зависит, насколько бережно удастся очистить одеяло. Высокая температура и интенсивное механическое воздействие могут ослабить швы, привести к выцветанию ткани и уплотнению наполнителя.

Используйте холодную воду или выбирайте самую низкую температуру, допустимую согласно рекомендациям по уходу за одеялом.

"По возможности избегайте горячей воды, особенно если изделие изготовлено вручную, является винтажным или сделано из деликатных материалов. Это поможет сохранить стежки и наполнитель", - посоветовал Салливан.

Не менее важно правильно выбрать и режим стирки.

"Стирайте одеяло в деликатном режиме или режиме бережной стирки. Это уменьшает механическое воздействие, помогает сохранить швы и структуру наполнителя, а также предотвращает выцветание ткани со временем", - объяснил эксперт.

Если в стиральной машине есть центральный активатор, а одеяло особенно большое или хрупкое, лучше воспользоваться прачечной или услугами профессиональной чистки. Предпочтительнее машина с фронтальной загрузкой или модель с увеличенным объемом барабана: в них ткань подвергается меньшей нагрузке.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Шаг №4. Используйте мягкое моющее средство и откажитесь от хлорного отбеливателя.

Агрессивные моющие средства и хлорный отбеливатель могут принести одеялу больше вреда, чем пользы.

Лучше использовать мягкое или обычное средство для стирки вместо агрессивных составов.

Если нужно освежить цвет ткани или вернуть белизну светлому одеялу, эксперт советует выбирать более щадящие альтернативы хлорному отбеливателю.

"Для отбеливания или осветления одеял и постельного белья лучше использовать бесхлорные средства на основе активного кислорода, а также пятновыводители или усилители стирки, безопасные для цветных тканей, если материал изделия допускает их применение. Это поможет избежать повреждения волокон и выцветания", - объяснил он.

Шаг №5. Сушите одеяло на воздухе.

Именно во время сушки одеяла нередко повреждаются, особенно из-за высокой температуры или растяжения под собственным весом.

Самый безопасный способ - сушить одеяло на воздухе, разложив его горизонтально. Это снижает нагрузку на швы, стежки и наполнитель, а также помогает предотвратить деформацию ткани.

Если высушить изделие таким способом невозможно и приходится пользоваться сушильной машиной, действуйте осторожно.

"Выберите режим без нагрева или с самой низкой температурой и достаньте одеяло до того, как оно полностью высохнет. Затем разложите его на чистой поверхности и оставьте до полного высыхания. Это поможет предотвратить усадку, не даст наполнителю сбиться в комки и защитит волокна ткани", - сказал Салливан.

Эксперт советует никогда не вешать мокрое одеяло.

"Не подвешивайте тяжелое мокрое одеяло: под собственным весом оно может растянуться по швам или потерять форму, а наполнитель - сбиться или сместиться", - предупредил Салливан.

Шаг №6. Стирайте одеяло реже, чем вам кажется необходимым

Лоскутные одеяла не нуждаются в частой стирке, и чрезмерное увлечение ею - распространенная ошибка в уходе.

Повторная полноценная стирка создает для ткани излишнюю нагрузку. Лучше по возможности удалять загрязнения локально, а к полной стирке прибегать только тогда, когда одеяло действительно в ней нуждается.

Уменьшить износ также поможет съемный чехол, который можно регулярно стирать отдельно. Еще один вариант - менять одеяла в зависимости от сезона, чередуя их использование.

Ранее Главред писал, как правильно стирать одеяло в стиральной машине, чтобы наполнитель не сбился в комки.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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