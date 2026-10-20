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Удары по НПЗ и вступление в НАТО: Вэнс сделал резкое заявление об Украине

Мария Николишин
20 октября 2026, 08:30обновлено 20 октября, 09:06
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Вашингтон обещает продолжить сотрудничество с Киевом по ряду вопросов.
Удары по НПЗ и вступление в НАТО: Вэнс сделал резкое заявление об Украине
Вэнс озвучил свою позицию по Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/JD-Vance, uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Вэнс призвал Киев прекратить удары по энергетике РФ
  • Украина для США является партнером лишь "в определенном смысле"
  • Вице-президент выступил против членства Украины в НАТО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и добавил, что не видит эту страну в НАТО. Об этом он сказал в интервью 2WAY TONIGHT.

В частности, журналист спросил, считает ли Вашингтон Киев своим союзником. Вэнс ответил, что Украина для Америки является партнером, но лишь "в определенном смысле".

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"Но, думаю, время от времени наши интересы все же расходятся. Например, считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам дизельной инфраструктуры, из-за чего у американцев растет стоимость энергоносителей? Нет", - подчеркнул чиновник.

В то же время вице-президент заверил, что в отдельных направлениях Вашингтон и Киев уже взаимодействовали и в дальнейшем будут придерживаться этого курса. Впрочем, в отношении ударов ВСУ его позиция однозначна.

"Да, на мой взгляд, они должны прекратить удары по российской энергетике", - добавил Венс.

Отдельно чиновник коснулся евроатлантических перспектив Киева. Идею членства Украины в Альянсе он фактически отверг.

"Они не в НАТО. Я не считаю, что они должны быть в НАТО. Я считаю, что это очень достойная уважения страна, прекрасная страна, где живет много замечательных людей. Мы будем вместе работать над некоторыми вопросами, но по некоторым другим вопросам наши позиции будут противоположными", - подытожил Вэнс.

Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс / Инфографика: Главред

Когда Украина может остановить удары по НПЗ

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию при условии, что Россия не будет наносить удары по энергетическим объектам.

По его словам, если россияне остановятся, то прекратятся и удары по НПЗ.

"Пока не будет сигналов с российской стороны, считать, что такое перемирие работает, невозможно. Тем более Путин в своем выступлении на Валдае говорил, что они не хотят идти на это перемирие. Если оно все-таки заработает, то фактором изменения стало точно не дизельное соглашение. Возможно, свою роль сыграло то, что мы поразили три из пяти дата-центров "Яндекса". Еще немного - и там все пойдет ко дну. А это системообразующий бизнес, от которого на самом деле зависит очень многое", - добавил он.

Удары по НПЗ и вступление в НАТО: Вэнс сделал резкое заявление об Украине
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина прислушалась к просьбе США и приостановила атаки на НПЗ РФ на несколько дней. Однако сама Россия в это время продолжила атаковать энергосистему Украины и убивать мирное население. Поэтому удары по НПЗ возобновятся.

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает остановить работу механизма PURL, через который Украина получает американское оружие, чтобы заставить Киев прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

В то же время в Министерстве обороны заявили, что Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России, такие удары существенно ослабляют военно-экономический потенциал агрессора.

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О персоне: Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, штат Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выдвижении Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а шесть лет спустя Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был явным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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