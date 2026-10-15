"С нас хватит": Зеленский анонсировал возобновление ударов по НПЗ России

Украина сделала перерыв в нанесении ударов по нефтеперерабатывающим заводам противника, но теперь всё изменится.

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Украина возобновляет "дальнобойные санкции" против РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

Из-за действий РФ Украина возобновляет удары по вражеским НПЗ

Украина может согласиться вновь прекратить удары по РФ только при определенных условиях

Украина возобновит удары по НПЗ страны-агрессора России после трёхдневной паузы. Об этом заявил в интервью изданию Financial Times президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина прислушалась к просьбе США и приостановила атаки на НПЗ РФ на несколько дней. Однако сама Россия в это время продолжила атаковать энергосистему Украины и убивать мирное население.

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"Запрет снят. С нас хватит", - подчеркнул президент.

Согласится ли Украина снова прекратить удары по РФ

У Зеленского спросили, согласится ли Киев снова прекратить дальнобойные удары по России, даже если враг продолжит обстреливать Украину. Глава государства ответил, что это возможно только в обмен, например, на дополнительные американские ракеты-перехватчики Patriot. И это лишь минимальное требование.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Зачем Украина наносит удары по НПЗ РФ - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина перешла в завершающую фазу противостояния с Россией и уже располагает ресурсами для того, чтобы лишить врага способности вести боевые действия.

Сейчас главной задачей Украины является уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ, особенно тех, которые производят дизельное топливо. Когда украинские военные это сделают, враг остановится.

Прекращение ударов по НПЗ РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Соединенные Штаты могут использовать ограничение доступа Украины к разведывательным данным в качестве инструмента давления на Киев, в частности из-за ударов украинских Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Накануне даже СМИ подтверждали, что американские чиновники требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, в противном случае угрожали лишить его оружия и разведданных.

Ранее сообщалось, что Украина воздержалась от ударов по энергетическим объектам РФ, но Москва не продемонстрировала готовности соблюдать договоренности.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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