Starlink возобновляет работу на скорости до 160 км/ч — Федоров

По словам Федорова, следующей задачей является снятие ограничений скорости для Starshield.

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Starlink возобновляет работу на скорости до 160 км/ч

Кратко:

Работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется

Украинские ударные дроны и дроны-перехватчики снова смогут летать

Украина будет работать над полной отменой скоростных ограничений Starshield

Работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется. Это должно позволить украинским ударным дронам и дронам-перехватчикам вновь выполнять полеты. Об этом сообщил экс-глава Минобороны Михаил Федоров.

"Работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется. Ударные дроны и дроны-перехватчики должны снова взлететь", - написал он. видео дня

В то же время, по его словам, Украина будет работать над полной отменой скоростных ограничений для военной системы спутниковой связи Starshield.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Почему Маску невыгодно отключать Украину от Starlink

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире телеканала "Апостроф" заявил, что Дональд Трамп финансирует SpaceX через космическую программу, но США не могут позволить себе потерять эту компанию в конкуренции с Китаем. В то же время Starlink - это коммерческая сеть, которая зарабатывает на тысячах терминалов в Украине, которые в основном оплачиваются западными партнерами.

Поэтому отключение такого крупного клиента было бы невыгодным для компании. Кроме того, это повлекло бы за собой серьезные репутационные потери для Маска и политические последствия для Трампа.

Starlink / Инфографика: Главред

Приостановка работы Starlink - что известно

Напомним, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничении работы терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко предположил, что компания "SpaceX" прибегла к таким мерам по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

Главред писал, что советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что компания SpaceX ввела ограничения на скорость работы терминалов Starlink во время движения.

Издание Politico писало, что из-за обострения отношений между Вашингтоном и Киевом на фоне решения США ослабить санкции против дизельного топлива страны-агрессора России, Украина рискует остаться без американских разведывательных данных и Starlink, от которого в значительной степени зависит украинская армия.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом - народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель цифрового направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года. 15 июля Верховная Рада поддержала отставку правительства, возглавляемого Юлией Свириденко. Когда стало известно, что Федорова не войдет в обновленный состав Кабмина, часть украинцев вышла на акции протеста с требованием вернуть его на министерский пост и заменить главнокомандующего ВСУ.

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