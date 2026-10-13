Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением

Трамп заявил, что США продолжают передавать Украине разведданные. Он также прокомментировал российские удары по энергетике и поставкам дизеля в США.

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США не прекратили передачу разведданных Украине - об этом заявил Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Трамп опроверг информацию о прекращении обмена разведданными с Украиной

Президент США заявил, что стремится к завершению войны

Трамп не стал прямо обвинять Россию в нарушении перемирия

США не прекращали передавать Украине разведывательную информацию, а продолжают помогать Киеву в поиске путей завершения войны. В то же время президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать, нарушила ли Россия режим прекращения огня после ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ответ на вопросы журналистов.

Американский лидер опроверг, что Вашингтон прекратил обмен разведданными с Киевом, и связал поддержку Украины со стремлением добиться прекращения боевых действий.

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"Нет, не прекратили. Мы помогали им. Но на самом деле мы помогаем им прийти к окончательному решению. Мы хотим, чтобы война закончилась", - заявил Трамп.

Отдельно журналисты спросили президента США о российских ударах по шести объектам энергетической инфраструктуры Украины. В ответ Трамп упомянул украинские атаки по российским объектам, однако не привел доказательств в подтверждение своих слов.

"Ну, накануне Украина нанесла удары по многим объектам", - сказал президент США.

Трамп также ответил на вопрос, почему считает, что российский диктатор Владимир Путин больше, чем президент Украины Владимир Зеленский, заинтересован в завершении войны. Американский лидер объяснил свою позицию собственным опытом переговоров и предположил, что обе стороны хотят прекратить боевые действия.

"Только в переговорах. Я всю жизнь занимался именно переговорами. Я думаю, что Путин, вероятно, этого хочет. Полагаю, они оба хотят, чтобы это закончилось, но не знают, как этого добиться. Есть много ненависти", - заявил глава Белого дома.

В то же время президент США не дал однозначного ответа, считает ли он российские обстрелы нарушением режима прекращения огня. Он отметил, что стороны продолжают атаковать друг друга, но вновь отложил более подробные объяснения.

"Я расскажу вам об этом позже, но они обстреливают друг друга, однако все это когда-нибудь закончится", - сказал Трамп.

Также он добавил, что РФ не экспортирует в США дизельное топливо, а поставляет его по всему миру.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Можно ли добиться энергетического перемирия с РФ - комментарий эксперта

Украина может не успеть договориться с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре до наступления холодов. Перспективы энергетического перемирия зависят от позиции Кремля, однако Германия и Индия потенциально могут помочь продвинуть переговоры. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главреду".

"Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности быстрого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике", - отметил Чаленко.

В то же время возможность достижения договоренностей полностью не исключена. По мнению эксперта, ключевым препятствием остается позиция российского руководства, тогда как Украина уже неоднократно заявляла о готовности к прекращению огня.

Для поиска решения Киеву, вероятно, придется задействовать дополнительные дипломатические площадки. Одним из потенциальных направлений Чаленко назвал Германию, которая пытается восстановить контакты с Россией.

Другим возможным участником переговорного процесса может стать Индия. По словам эксперта, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал о предложениях индийской стороны относительно более широкого формата договоренностей, который охватывал бы не только энергетическую сферу, но и морское перемирие.

"Поэтому, возможно, именно индийское направление в перспективе могло бы сработать", - предположил эксперт.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона воздержалась от ударов по российским энергообъектам после объявления международной инициативы о перемирии. Глава государства подчеркнул, что Украина соблюдала ограничения и не наносила удары по энергетическим предприятиям РФ, тогда как Россия, напротив, продолжила наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре - в частности, по газовым объектам и автозаправочным станциям, что требует усиления давления на Москву.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона пока не подтверждает готовность соблюдать предложенное энергетическое перемирие. По его словам, двусторонние контакты продолжаются, а конкретных условий для принятия инициативы Москва пока не сформулировала, ограничившись лишь традиционными риторическими заявлениями о стремлении к "долгосрочному миру".

Ранее американский чиновник разъяснил суть объявленного президентом США энергетического перемирия, которое предусматривает прекращение ударов по принципу "нефтеперерабатывающий завод за нефтеперерабатывающий завод". В материале отмечается, что такой формат более выгоден для РФ из-за наличия разветвленной системы НПЗ по сравнению с единственным украинским заводом, который работает не на полную мощность, а защита других типов энергообъектов должна стать предметом отдельных переговоров.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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