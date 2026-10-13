Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Прекратили ли США передавать разведданные Украине - Трамп выступил с заявлением

Юрий Берендий
13 октября 2026, 19:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Трамп заявил, что США продолжают передавать Украине разведданные. Он также прокомментировал российские удары по энергетике и поставкам дизеля в США.
Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением
США не прекратили передачу разведданных Украине - об этом заявил Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Трамп опроверг информацию о прекращении обмена разведданными с Украиной
  • Президент США заявил, что стремится к завершению войны
  • Трамп не стал прямо обвинять Россию в нарушении перемирия

США не прекращали передавать Украине разведывательную информацию, а продолжают помогать Киеву в поиске путей завершения войны. В то же время президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать, нарушила ли Россия режим прекращения огня после ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ответ на вопросы журналистов.

Американский лидер опроверг, что Вашингтон прекратил обмен разведданными с Киевом, и связал поддержку Украины со стремлением добиться прекращения боевых действий.

видео дня

"Нет, не прекратили. Мы помогали им. Но на самом деле мы помогаем им прийти к окончательному решению. Мы хотим, чтобы война закончилась", - заявил Трамп.

Отдельно журналисты спросили президента США о российских ударах по шести объектам энергетической инфраструктуры Украины. В ответ Трамп упомянул украинские атаки по российским объектам, однако не привел доказательств в подтверждение своих слов.

"Ну, накануне Украина нанесла удары по многим объектам", - сказал президент США.

Трамп также ответил на вопрос, почему считает, что российский диктатор Владимир Путин больше, чем президент Украины Владимир Зеленский, заинтересован в завершении войны. Американский лидер объяснил свою позицию собственным опытом переговоров и предположил, что обе стороны хотят прекратить боевые действия.

"Только в переговорах. Я всю жизнь занимался именно переговорами. Я думаю, что Путин, вероятно, этого хочет. Полагаю, они оба хотят, чтобы это закончилось, но не знают, как этого добиться. Есть много ненависти", - заявил глава Белого дома.

В то же время президент США не дал однозначного ответа, считает ли он российские обстрелы нарушением режима прекращения огня. Он отметил, что стороны продолжают атаковать друг друга, но вновь отложил более подробные объяснения.

"Я расскажу вам об этом позже, но они обстреливают друг друга, однако все это когда-нибудь закончится", - сказал Трамп.

Также он добавил, что РФ не экспортирует в США дизельное топливо, а поставляет его по всему миру.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Можно ли добиться энергетического перемирия с РФ - комментарий эксперта

Украина может не успеть договориться с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре до наступления холодов. Перспективы энергетического перемирия зависят от позиции Кремля, однако Германия и Индия потенциально могут помочь продвинуть переговоры. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главреду".

"Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности быстрого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике", - отметил Чаленко.

В то же время возможность достижения договоренностей полностью не исключена. По мнению эксперта, ключевым препятствием остается позиция российского руководства, тогда как Украина уже неоднократно заявляла о готовности к прекращению огня.

Для поиска решения Киеву, вероятно, придется задействовать дополнительные дипломатические площадки. Одним из потенциальных направлений Чаленко назвал Германию, которая пытается восстановить контакты с Россией.

Другим возможным участником переговорного процесса может стать Индия. По словам эксперта, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал о предложениях индийской стороны относительно более широкого формата договоренностей, который охватывал бы не только энергетическую сферу, но и морское перемирие.

"Поэтому, возможно, именно индийское направление в перспективе могло бы сработать", - предположил эксперт.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона воздержалась от ударов по российским энергообъектам после объявления международной инициативы о перемирии. Глава государства подчеркнул, что Украина соблюдала ограничения и не наносила удары по энергетическим предприятиям РФ, тогда как Россия, напротив, продолжила наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре - в частности, по газовым объектам и автозаправочным станциям, что требует усиления давления на Москву.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона пока не подтверждает готовность соблюдать предложенное энергетическое перемирие. По его словам, двусторонние контакты продолжаются, а конкретных условий для принятия инициативы Москва пока не сформулировала, ограничившись лишь традиционными риторическими заявлениями о стремлении к "долгосрочному миру".

Ранее американский чиновник разъяснил суть объявленного президентом США энергетического перемирия, которое предусматривает прекращение ударов по принципу "нефтеперерабатывающий завод за нефтеперерабатывающий завод". В материале отмечается, что такой формат более выгоден для РФ из-за наличия разветвленной системы НПЗ по сравнению с единственным украинским заводом, который работает не на полную мощность, а защита других типов энергообъектов должна стать предметом отдельных переговоров.

Читайте также:

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине новости США Дональд Трамп новости Украины Энергетическое перемирие
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

19:55Энергетика
Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением

Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением

19:26Мир
В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²

В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²

19:17Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Дрон попал в ЖК Ксении Мишиной: что известно

Дрон попал в ЖК Ксении Мишиной: что известно

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Гороскоп на завтра, 14 октября: Тельцам — обман, Львам — спокойствие

Гороскоп на завтра, 14 октября: Тельцам — обман, Львам — спокойствие

Последние новости

19:56

Потускневшие шторы снова станут белоснежными: простой способ без лишних затрат

19:55

Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

19:42

Зачем выкапывать герань осенью и подвешивать корнями вверх — бабушкин метод

19:26

Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением

19:17

В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²Фото

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
19:10

Трамп на грани импичмента: Андрусив объяснил, как Конгресс может отстранить президента СШАмнение

18:56

РФ может нанести ракетный удар в течение 48 часов: мониторы назвали цели

18:54

В США "кастинг" на место преемника Трампа: названы вероятные кандидатуры

18:41

"Россию ждет тяжелая зима": военный рассказал о показательном ударе ВСУ

Реклама
18:26

Плита будет сиять чистотой: с хитрым трюком старый жир больше не проблемаВидео

18:25

Спатифиллум снова покроется белыми цветами: что нужно сделать в октябре

18:10

Почему не стоит отжимать чайный пакетик: неприятный секрет внутри чашки

17:49

Какие зубчики чеснока дадут лучший урожай: "золотое" правило, о котором знают не всеВидео

17:48

Что нужно успеть сделать в саду до середины октября: 4 важных дела

17:47

"Такие злые": дочь путиниста Киркорова публично сорвалась из-за внешности

17:33

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись сразу на трёх ключевых участках фронта

17:27

Лишняя нагрузка или развитие: стоит ли учить ребенка двум языкам одновременно

17:22

Реактивные БПЛА атаковали Львовщину: повреждены дома, есть пострадавшие

17:19

Зачем класть мыло в морозильник: необычный трюк шведских хозяек

17:14

"Харизматичный военный лидер" с президентскими перспективами: что пишет Al Jazeera о Кирилле Буданове

Реклама
17:11

РФ готовит наступление в двух пограничных областях: какие населенные пункты под угрозой

17:07

"Желаем всем мира": Гайтана засветила дочь и обратилась к украинцам

16:54

Ламинат уходит в прошлое: какое покрытие не боится воды и прослужит дольше

16:53

Ковры в гостиной стремительно теряют популярность: что пришло им на смену

16:49

Посадка в октябре — тень через пару лет: 7 самых быстрорастущих деревьев

16:24

Громкое возвращение моды 60-х: блогерша раскрыла бьюти-тренды осени 2026Видео

16:15

Поможет ли сделка Трампа с Путиным завершить войну: в Кремле сделали заявление

15:58

Доллар рекордно подорожал, евро и злотый взлетели: курс валют на 13 октября

15:55

От царапин на ламинате не останется и следа: как убрать их без замены покрытия

15:37

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решениеВидео

15:37

Не только крупы: какие продукты следует хранить в стеклянных банках

15:27

В 61 год выглядит моложе своих лет: Ассия Ахат рассказала о необычном уходе за собой

15:21

Куда пропал Стас Шуринс: певец неожиданно вышел на связь

15:19

Батарея прогреет комнату в разы быстрее: какую одну вещь нужно убрать

14:58

Как закончится война в Украине: Сырский назвал реальный сценарий

14:42

Отключения света в Киеве будут проходить по новым графикам: ДТЭК объяснил изменения

14:26

У Зеленского впервые отреагировали на новый мирный план США — что известно

14:24

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

14:15

Путинистка Дубцова натянула лицо до неузнаваемости

14:08

Джеджула с маленькой дочкой оказался в эпицентре атаки РФ и сделал резкое заявление

Реклама
13:51

США могут прекратить передачу разведданных Украине: в чём главная опасность

13:50

Настоящая любовь придет с возрастом: нумерологи назвали особые даты рождения

13:43

Рецепт очень вкусного и сытного салата "Ромашка" за 12 минут

13:13

Китайский гороскоп на завтра, 14 октября: Драконам - возможности, Кроликам - критика

13:08

Миддлтон отказалась от автомобиля ради метро: реакция Шарлотты попала на видеоВидео

12:56

Сильный холод накроет почти всю Украину: синоптик назвала точную дату

12:50

Украинская красавица представит Словакию на конкурсе "Миссис Вселенная"

12:48

Почему 14 октября нельзя стирать и убирать: какой церковный праздник

12:46

Путин не послушался Трампа: Зеленский обвинил РФ в срыве энергетического перемирияФото

12:30

Дралась и кусалась: в США арестовали популярную актрису

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаКомнатные растенияАвтоВсе о салеСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять