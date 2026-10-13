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Трамп пытается заставить Украину капитулировать - The Atlantic

Анна Ярославская
13 октября 2026, 08:41
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Борьба с ценами на топливо лишь прикрывает интерес к бизнес-сделкам с Кремлем.
Трамп, Зеленский
Эпплбаум видит в шагах Трампа попытку заставить Украину сдаться / Коллаж: Главред, фото: ОП

О чем пишет Энн Эпплбаум:

  • Трамп снял санкции с дизеля РФ и давит на Киев из-за ударов по НПЗ
  • Цены на топливо - лишь повод, настоящая цель - сделки с Кремлем
  • Европа и Канада должны строить безопасность без опоры на США
  • Часть конгрессменов обеих партий хочет отменить сделку

Президент США Дональд Трамп за последние 72 часа перечеркнул два десятилетия американской политики в отношении России и, похоже, пытается заставить Киев капитулировать. Он снял санкции с российского дизельного топлива и пригрозил прекратить обмен разведданными с Украиной, если та не откажется от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщила американский историк и журналист, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум в авторской колонке для The Atlantic.

Требование по НПЗ автор статьи считает односторонним: Киев должен был бы лишиться самого эффективного оружия, тогда как от Москвы взамен не требуют ничего. Более того, Трамп не осудил российские атаки на украинские электростанции и заводы, в том числе принадлежащие американским компаниям, и не выразил соболезнований в связи с гибелью украинских детей во время недавних бомбардировок.

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Отдельно публицист обращает внимание на разрыв между риторикой Белого дома и реальностью.

"Он неоднократно лгал. Он объявил, что Украина и Россия согласились на "энергетическое перемирие", - заявление, которое удивило украинцев и которое россияне в любом случае сразу нарушили, ударив по электростанции в Харькове лишь через несколько часов", - пишет Эпплбаум.

Столь же безосновательным она называет обвинение в том, будто именно Украина блокирует переговорный процесс. По ее словам, Киев неоднократно предлагал прекратить огонь, тогда как Россия ни разу не согласилась ни на перемирие, ни на какие-либо содержательные переговоры.

Украинского президента, избранного демократическим путем, Трамп назвал препятствием для мира и посоветовал ему уйти с должности. При этом в пятницу, перед принятием новых решений, американский лидер провел еще один продолжительный и дружеский телефонный разговор с кремлевским диктатором - тем, от кого на самом деле зависит мир.

"Все, что должен сделать Владимир Путин, - это приказать своим солдатам прекратить бои, и тогда война закончится. Украинцы не могут прекратить борьбу, потому что если они это сделают, их страна будет завоевана и их ждет судьба оккупированных территорий: убитые лидеры, похищенные дети, репрессии и концлагеря для всех остальных", - подчеркивает Эпплбаум.

Топливо как повод

Трамп намекает, что новый курс призван снизить цены на топливо для американцев. Эпплбаум допускает, что так он хочет убедить избирателей, будто в подорожании виновата Украина, а не развязанная им самим война с Ираном. Однако, по ее мнению, такое объяснение не выдерживает критики: объемы возможного российского экспорта слишком малы, влияние на цены ничтожно, а для воздействия на итоги выборов уже поздно.

По мнению автора, настоящий мотив Вашингтона следует искать в другом.

"Вместо этого это похоже на нечто совсем иное: резкую, отчаянную попытку заставить Украину капитулировать и спасти российскую экономику - возможно, для того чтобы наконец завершить многочисленные бизнес-сделки, которые русские, как известно, обсуждали с американскими переговорщиками и другими людьми из окружения Трампа", - убеждена Эпплбаум.

Речь, в частности, идет о газопроводах "Северный поток", добыче полезных ископаемых в Арктике и российских активах, замороженных в европейских банках.

Урок для союзников

С начала второго срока Трампа союзники США в Европе и других регионах пытались объяснить ему, какую угрозу Россия представляет для мира и благополучия. Теперь, считает Эпплбаум, эти усилия оказались тщетными, а партнерам придется делать выводы.

"Первый и самый очевидный урок: не полагайтесь на Соединенные Штаты. Америка теперь - капризная, непредсказуемая держава, чью давнюю внешнюю политику можно импульсивно развернуть со дня на день", - предостерегает она.

Диктаторы, по наблюдению журналиста, получают в Вашингтоне более теплый прием, чем избранные лидеры. Канада - куда более надежный энергетический партнер для США, чем Россия, но Трамп не ищет сближения с Оттавой. А безопасность Европы окажется под прямой угрозой в случае краха Украины, однако президент прислушивается к Москве, а не к Берлину или Лондону.

"Еще один урок: эта администрация продается", - утверждает Эпплбаум.

В качестве примера она приводит публикацию The New York Times: имущество российской компании Лукойл в рамках мирных переговоров может перейти к консорциуму, в который входят ближневосточные партнеры переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, а также Иванка Трамп и сын Уиткоффа. Представитель администрации подтвердил изданию участие Кушнера и Уиткоффа в обсуждении, хотя доказательств их личной выгоды нет.

"Даже если ни одна из них так и не будет заключена, сам факт того, что переговорщики Трампа их обсуждают, дает российскому режиму основания полагать, что он может продолжать войну безнаказанно", - отмечает автор.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Несмотря на это, Эпплбаум не сомневается, что Киев не останется один. Украина, по ее мнению, продолжит воевать и, скорее всего, будет и дальше бить по российским НПЗ - благодаря французской разведке, немецкому оружию и пакетам помощи от Скандинавии, Польши и других партнеров.

Позиция Трампа расходится и с настроениями внутри США: сразу после заявлений о дизеле группа сенаторов и конгрессменов от обеих партий раскритиковала сделку и пообещала ее отменить. Контрастом к Белому дому автор называет выступление генерала ВВС США Алексуса Гринкевича, верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, на форуме по безопасности в Варшаве.

"Мы остановим нападение и лишим их возможности достичь своих целей, какими бы они ни были. Короче говоря, мы обеспечим, чтобы любое нападение на любого союзника оказалось совершенно бесполезным", - заявил Гринкевич.

По оценке публициста, Вашингтон мог бы подкрепить позицию военных на политическом уровне.

"Это именно тот язык, который, если бы он звучал еще и из Белого дома, мог бы удержать Россию от расширения нынешней кампании диверсий и кибератак в Европе, от дальнейшей помощи Ирану или от военных преступлений в Украине. Но этот президент категорически отказывается его использовать, и на данном этапе мы должны предполагать, что он никогда этого не сделает", - отмечает Эпплбаум.

Последние Заявления Трампа

Как писал Главред, Трамп заявил, что Украина и РФ якобы достигли ситуацию "энергетического перемирия".

"Они достигли соглашения. Вы знаете, почему? Потому что я сказал: "Вы должны согласиться". Вот почему", – сказал Трамп.

"Я думаю, что они оба его [предложение о прекращении огня в энергетической сфере] поддерживают… Я думаю, что Путин хочет заключить сделку, и нам нужно убедить Зеленского тоже захотеть заключить сделку. Думаю, они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать. Но мы заставим их заключить соглашение", – сказал президент США.

10 октября глава Белого дома обвинил Зеленского в том, что тот мог завершить войну, но не стал этого делать. Он заявил, что Украина должна избрать нового президента, который договорится о завершении войны.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил о том, что Украина проведет президентские выборы, если диктатор РФ Владимир Путин согласится на перемирие на 60 дней.

"Если президент Трамп действительно хочет проведения выборов, передайте Путину: дайте нам два месяца полного прекращения огня, и мы проведем выборы. И мы, конечно, будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа", - сказал Зеленский в эфире ABC.

Дизельная сделка Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Параметры сделки Трамп изложил в Truth Social, детализировав график отгрузок на ближайшие месяцы.

"Я только что завершил чрезвычайно успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого было согласовано, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 000 тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после этого", - написал Трамп.

Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки.

Реакция Банковой была резкой. В интервью Axios Владимир Зеленский подчеркнул, что одностороннее снятие ограничений со страны-агрессора выглядит несправедливым и нечестным шагом.

"Знаете, это похоже на подарок ко дню рождения для Путина. Это выглядит абсолютно ужасно", - сказал украинский президент, имея в виду день рождения российского диктатора в начале этой недели.

В публикации в соцсети X глава государства сформулировал претензию жестче: любое ослабление санкционного давления вне рамок долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью.

Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, напрямую осведомленного о ситуации, Трамп пошел на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выстроить схему завершения войны. Собеседник издания был резок в оценке поведения украинской стороны.

"Зеленский неверно читает ситуацию. Продолжая бить по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Трамп вновь обещает перемирие, но есть нюанс: мнение эксперта

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном энергетическом перемирии с Россией пока не свидетельствуют о реальном прогрессе в этом вопросе. Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если Москва остановит атаки на украинские энергетические объекты, однако подтверждения готовности Кремля к таким договоренностям пока нет. Об этом в интервью Главреду сказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его словам, нынешнее заявление Трампа практически не отличается от его сообщения от 14 сентября. Эксперт считает, что пока Россия не подаст соответствующих сигналов, говорить о начале энергетического перемирия преждевременно.

Он подчеркнул, что Украина и раньше была готова к энергетическому перемирию при условии прекращения российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. В таком случае Киев также прекратил бы атаки на российские НПЗ.

"Если россияне остановятся, тогда энергетическое перемирие будет работать. Но на данный момент это лишь заявление Трампа - и ничего больше. Ничего нового не произошло. То же самое было и 14 сентября", - пояснил Чаленко.

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О персоне: Энн Эпплбаум

Энн Эпплбаум (Anne Applebaum) - известная американско-польская журналистка, историк, писательница и политическая обозревательница.

Колумнист и штатный обозреватель (staff writer) журнала The Atlantic. Ранее работала в The Washington Post, The Economist, The Spectator, пишет Википедия.

Главные книги и награды:

  • "ГУЛАГ: паутина репрессий" (Gulag: A History, 2003) - фундаментальное исследование советской системы исправительно-трудовых лагерей. За эту книгу в 2004 году она получила престижную Пулитцеровскую премию за документальную прозу.
  • "Железный занавес: Подавление Восточной Европы 1944–1956" (Iron Curtain, 2012) - история установления тоталитарного контроля над странами соцлагеря после Второй мировой войны.
  • "Красный голод: Война Сталина против Украины" (Red Famine, 2017) - подробно исследует Голодомор 1932–1933 годов в Украине и политику Кремля.
  • "Сумерки демократии" (Twilight of Democracy, 2020) - о причинах роста популизма, авторитаризма и радикализма среди элит и обществ в современном мире.
  • "Autocracy, Inc.: The Dictators Who Want to Run the World" (2024) - книга о том, как современные автократические режимы (РФ, Китай, Иран и др.) сотрудничают между собой для подрыва демократических институтов.

Родилась в США (Вашингтон) в 1964 году, окончила Йельский университет, училась в Oxford и LSE.

Замужем за польским политиком Радославом Сикорским (министр иностранных дел Польши). Имеет американское и польское гражданство.

Постоянно выступает в поддержку Украины на международной арене, активно анализирует российскую агрессию и гибридные угрозы. Награждена украинским Орденом княгини Ольги и имеет степень почетного доктора Киево-Могилянской академии.

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