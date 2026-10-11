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Зеленский ответил Трампу и назвал условие проведения выборов в Украине

Алексей Тесля
11 октября 2026, 17:19
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Проводить выборы во время войны очень сложно, однако это будет возможно, если РФ выполнит требование Украины.
Зеленский анонсировал важные встречи в США
Владимир Зеленский ответил на требование Дональда Трампа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, whitehouse.gov

Главное из заявлений Зеленского:

  • Украина проведет президентские выборы, если РФ согласится на перемирие
  • Цены на топливо растут из-за войны на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина проведет президентские выборы, если диктатор РФ Владимир Путин согласится на перемирие на 60 дней.

"Если президент Трамп действительно хочет проведения выборов, передайте Путину: дайте нам два месяца полного прекращения огня, и мы проведем выборы. И мы, конечно, будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа", - сказал Зеленский в эфире ABC.

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Как известно, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в несговорчивости и заявил, что Украине нужен новый президент.

Глава государства также отметил, что проводить выборы во время войны очень сложно, однако это будет возможно, если РФ выполнит его требование.

Зеленский ответил на обвинения США

Также президент отреагировал на слова американского миллиардера Илона Маска о том, что он, мол, "зашел слишком далеко" и должен уйти с должности.

"Эти люди (Трамп и Маск, - ред.) не могут найти ключ к тому, чтобы остановить Путина. Потому что остановить Путина сложнее, чем оказывать давление на других. Потому что проще говорить о ценах и связывать это с Украиной. Когда все в мире понимают, что из-за войны на Ближнем Востоке цены растут. Они растут. Они растут из-за войны на Ближнем Востоке, из-за блокировки Ормузского пролива, по этим причинам. Все это понимают", - подчеркнул Зеленский.

Возможно ли завершить войну путем переговоров

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент перспективы прекращения российско-украинской войны дипломатическим путем остаются крайне неопределенными.

По его мнению, конфликт оказался в стратегическом тупике, и изменить сложившуюся ситуацию можно либо посредством достижения компромисса за столом переговоров, либо через дальнейшее обострение боевых действий.

Рубио отметил, что Вашингтон готов содействовать поиску мирного решения и участвовать в переговорном процессе всеми доступными способами. Однако предыдущие попытки урегулирования пока не принесли желаемого результата. Одним из главных препятствий остается требование России установить полный контроль над Донбассом, на которое Украина не готова согласиться, считая такие условия неприемлемыми.

Ранее Зеленский выдвинул главное условие остановки ударов по российским НПЗ. Он подчеркнул, что любые шаги по снижению интенсивности ударов должны быть взаимными и предусматривать реальные гарантии.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что Путин пожаловался Трампу на Украину. Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом российский диктатор заявил о неизменности военных целей РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп возложил на Киев ответственность за продолжение боевых действий и заявил, что более выгодные условия завершения войны Украина могла получить еще два года назад. Он также призвал провести выборы в Украине.

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Об источнике: ABC News

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп президентские выборы в Украине
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