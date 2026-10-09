США хотят согласовать с Киевом и Европой единый мирный план – Reuters

К встрече в Майами привлекли Совет нацбезопасности и Минфин США, а на повестке дня – гарантии безопасности и послевоенное восстановление.

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Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в Майами / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/The White House, wikimedia.org/Marc Averette

Главное о переговорах в Майами:

Уиткофф и Кушнер 9 октября встретятся в Майами с украинскими переговорщиками

США хотят выработать единое предложение по завершению войны

На повестке дня – гарантии безопасности и план послевоенного процветания Украины

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу, 9 октября, проведут в Майами рабочую сессию с украинскими представителями, чтобы свести новые идеи в единое предложение по завершению войны. На встречу также пригласили советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на американский источник.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о "новых идеях и предложениях", которые американские переговорщики начали вырабатывать с россиянами и украинцами во время недавнего визита в регион. Стороны должны обсудить гарантии безопасности для Украины и план ее послевоенного процветания.

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Американскую сторону, помимо спецпосланников, будут представлять сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства финансов США. От Киева в переговорах примут участие руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и народный депутат Давид Арахамия.

По словам источника Reuters, европейцы жаловались на высокие цены на энергоносители и другие ощутимые финансовые последствия войны. Именно поэтому Вашингтон взял на себя роль посредника, который должен свести позиции сторон в одно предложение.

"Если война не остановится, зима будет тяжелой", – предупредил американский собеседник агентства.

Что еще известно о переговорах в Майами

Встреча в Майами продлится два дня, а в украинскую делегацию также войдет Сергей Кислица. Среди идей, которые уже обсуждают стороны, – частичное перемирие, которое остановило бы удары по энергетической инфраструктуре и экспорту зерна. Украина заявляла о готовности к такому шагу, тогда как Россия интереса почти не проявляет, пишет Axios.

Издание также сообщает, что Уиткофф и Кушнер могут еще в этом месяце поехать в Москву на переговоры с Путиным. Администрация Трампа стремится к дипломатическому прорыву до промежуточных выборов в США и до наступления зимы.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио в Лиссабоне предостерег, что эскалация может обернуться диверсионной кампанией в соседних странах – членах НАТО и превратить войну двух государств в гораздо более широкий региональный конфликт. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему готов содействовать мирному процессу.

"Эта война должна завершиться урегулированием путем переговоров. Чем скорее, тем лучше. Мы пытались. Мы и дальше будем пытаться", – заявил Рубио, сообщает TimesLIVE.

Почему эксперты не ждут быстрого перемирия

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Фредрик Весслау считает, что успех переговоров зависит не от посредника, а от расчетов Кремля, пишет Al Jazeera.

"Я не думаю, что вопрос в том, кто именно является посредником. На самом деле это вопрос расчета в Москве", – убежден эксперт.

По мнению Весслау, Россия делает ставку на истощение Украины накануне холодов.

"Они пытаются задушить Украину, задушить экономику и сделать ее непригодной для жизни перед зимой", – подчеркивает аналитик.

Переговоры о завершении войны – последние новости по теме

Как писал Главред, Уиткофф и Кушнер могут снова поехать к Путину в конце октября. Накануне Зеленский раскрыл детали новых переговоров с США и назвал состав украинской делегации.

Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры с Россией могут состояться уже в октябре. Также Индия предложила Украине и России собственный план перемирия из трех этапов.

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О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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