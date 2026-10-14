"Мы не продаем нашу страну": Зеленский резко высказался о Трампе

Ключевые тезисы:
- Зеленский заявил о риске потери США как сильного партнера
- Президент Украины раскритиковал позицию Трампа в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рискует потерять США как сильного партнера из-за политики Дональда Трампа в отношении России. Он также раскритиковал позицию американского президента и подчеркнул, что Киев не согласится уступать собственные интересы ради договоренностей с Москвой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану.
По словам главы государства, договоренности Вашингтона с Москвой вызывают беспокойство на фоне российских атак на Украину. Он признал, что ситуация причиняет боль, однако подчеркнул: речь идет не только о личных переживаниях, но и о будущем страны.
"Жаль, что мы теряем. Мы теряем сильного партнера. Вот такое у меня мнение", - заявил Зеленский.
Президент также подтвердил, что считает реальным риск потери поддержки США. В то же время он отверг предположение, что Украина должна ослабить свою позицию ради сохранения отношений с Вашингтоном.
"Да. Но не из-за нас. Я имею в виду, что мы не можем быть слабыми. Иначе мы не выживем. Иначе мы просто… Мы не продаем нашу страну", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что для Украины война не является вопросом коммерческой выгоды. На кону - безопасность граждан, будущее детей и сохранение собственного государства. Именно поэтому изменение подхода американской администрации к России вызывает такую острую реакцию Киева.
"Для нас это не просто бизнес. Это просто наша жизнь. И это наша страна. Это наше тело. А значит, наш дом, наши дети - и это очень важно для нас. Вот почему это больно", - сказал президент.
Отдельно Зеленский прокомментировал подход Трампа к отношениям между Украиной и Россией. По его словам, Киев мог бы принять нейтральную позицию Вашингтона, если бы американская администрация последовательно её придерживалась. Вместе с тем президент Украины считает неприемлемым смещение поддержки в пользу Москвы.
"Когда президент Трамп выбирает одну сторону - не нашу. Но мы смирились с тем, что он занимает нейтральную позицию. Но если ты нейтрален, ты должен оставаться нейтральным. А не переходить на неправильную сторону", - заявил Зеленский.
Он также выразил сомнение в правильности советов, которые получает американский президент по поводу Украины и России.
"Я думаю, что его советники ошибаются. Я не знаю, кто именно подталкивает его не на правильную сторону. Это не правильная сторона истории", - подчеркнул глава государства.
Отдельно Зеленский прокомментировал отключение Starlink, обратив внимание на возможные последствия этого решения для Украины. Он призвал Илона Маска возобновить работу системы и выразил надежду, что причиной проблемы стала техническая неисправность.
"Нет, это большая ошибка. Много потерь. Это решение приведет к многочисленным человеческим жертвам. Люди гибнут из-за этого решения. Конечно, люди будут гибнуть. Конечно, если атаки продолжатся, а Starlink не будет работать, то, разумеется, это не поможет", - заявил Зеленский.
Президент также обратился к Маску с призывом возобновить работу системы, предположив, что её отключение могло быть следствием технической проблемы.
"Поэтому мое сообщение заключается в том, что я надеюсь: надеюсь, что это ошибка, возможно, огромная техническая проблема. Я не знаю. Но мы просим это сделать - включить систему. И я думаю, что это будет, честно говоря, справедливо, как между партнерами", - подчеркнул президент.
Кто может заменить Трампа - комментарий эксперта
Президент США Дональд Трамп сосредоточился на подготовке политического преемника, а главными претендентами на эту роль могут стать вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко также предположил сценарий досрочного прихода Венса к власти на фоне возможного поражения республиканцев на выборах.
По мнению Чаленко, перспектива второго президентского срока Трампа уже не является определяющей для его политических планов. Поэтому нынешний президент США, как считает эксперт, заинтересован в создании условий для передачи власти преемнику.
"У Трампа уже нет собственного политического будущего в смысле следующего президентского срока. Поэтому ему нужно создавать условия для своего преемника", - подчеркнул Чаленко.
В то же время борьба за политическое лидерство внутри Республиканской партии, по словам эксперта, не ограничивается кандидатурой вице-президента. Среди возможных преемников Трампа он также выделил Марко Рубио, обратив внимание на его позицию по поводу российско-украинской войны.
"Основными фигурами здесь являются Вэнс и Марко Рубио. И именно Рубио демонстрирует больше сигналов о сбалансированной политике в отношении российско-украинского направления", - отметил Чаленко.
Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Reuters пояснил, что администрация Трампа рассчитывает на соглашение об экспорте российского дизельного топлива с целью подтолкнуть Москву к переговорам. Редакционное расследование указывало, что поставка более 2,25 млн баррелей предусмотрена на американский и международные рынки. В материале также отмечается, что соглашение было направлено на возобновление трехсторонних переговоров и могло ослабить позицию Киева в переговорах с Кремлем.
Энн Эпплбаум в своей колонке для The Atlantic утверждала, что последние шаги Трампа подрывают долгосрочную политику в отношении России и оказывают давление на Украину. В статье она писала, что действия администрации направлены на то, чтобы заставить Украину капитулировать посредством бизнес-сделок с Кремлем. Автор также привела факты об отмене санкций в отношении дизельного топлива и угрозе прекращения обмена разведданными с Украиной.
Владимир Зеленский заявил, что Россия проигнорировала объявленное прекращение огня в энергетическом секторе и продолжила атаки. В обращении он сообщил о масштабах обстрелов и подчеркнул факт невыполнения энергетического перемирия. По данным Офиса президента, в результате ударов по Харькову погибли четыре человека и ещё 41 человек получил ранения, а всего было применено более сотни средств поражения.
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О персоне: Игорь Чаленко
Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.
Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.
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