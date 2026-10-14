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"Мы не продаем нашу страну": Зеленский резко высказался о Трампе

Юрий Берендий
14 октября 2026, 20:22
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Владимир Зеленский раскритиковал Дональда Трампа за его позицию в отношении России и предупредил о риске потери США в качестве партнера для Украины.
Зеленский резко высказался о Трампе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Зеленский заявил о риске потери США как сильного партнера
  • Президент Украины раскритиковал позицию Трампа в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рискует потерять США как сильного партнера из-за политики Дональда Трампа в отношении России. Он также раскритиковал позицию американского президента и подчеркнул, что Киев не согласится уступать собственные интересы ради договоренностей с Москвой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану.

По словам главы государства, договоренности Вашингтона с Москвой вызывают беспокойство на фоне российских атак на Украину. Он признал, что ситуация причиняет боль, однако подчеркнул: речь идет не только о личных переживаниях, но и о будущем страны.

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"Жаль, что мы теряем. Мы теряем сильного партнера. Вот такое у меня мнение", - заявил Зеленский.

Президент также подтвердил, что считает реальным риск потери поддержки США. В то же время он отверг предположение, что Украина должна ослабить свою позицию ради сохранения отношений с Вашингтоном.

"Да. Но не из-за нас. Я имею в виду, что мы не можем быть слабыми. Иначе мы не выживем. Иначе мы просто… Мы не продаем нашу страну", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что для Украины война не является вопросом коммерческой выгоды. На кону - безопасность граждан, будущее детей и сохранение собственного государства. Именно поэтому изменение подхода американской администрации к России вызывает такую острую реакцию Киева.

"Для нас это не просто бизнес. Это просто наша жизнь. И это наша страна. Это наше тело. А значит, наш дом, наши дети - и это очень важно для нас. Вот почему это больно", - сказал президент.

Отдельно Зеленский прокомментировал подход Трампа к отношениям между Украиной и Россией. По его словам, Киев мог бы принять нейтральную позицию Вашингтона, если бы американская администрация последовательно её придерживалась. Вместе с тем президент Украины считает неприемлемым смещение поддержки в пользу Москвы.

"Когда президент Трамп выбирает одну сторону - не нашу. Но мы смирились с тем, что он занимает нейтральную позицию. Но если ты нейтрален, ты должен оставаться нейтральным. А не переходить на неправильную сторону", - заявил Зеленский.

Он также выразил сомнение в правильности советов, которые получает американский президент по поводу Украины и России.

"Я думаю, что его советники ошибаются. Я не знаю, кто именно подталкивает его не на правильную сторону. Это не правильная сторона истории", - подчеркнул глава государства.

Отдельно Зеленский прокомментировал отключение Starlink, обратив внимание на возможные последствия этого решения для Украины. Он призвал Илона Маска возобновить работу системы и выразил надежду, что причиной проблемы стала техническая неисправность.

"Нет, это большая ошибка. Много потерь. Это решение приведет к многочисленным человеческим жертвам. Люди гибнут из-за этого решения. Конечно, люди будут гибнуть. Конечно, если атаки продолжатся, а Starlink не будет работать, то, разумеется, это не поможет", - заявил Зеленский.

Президент также обратился к Маску с призывом возобновить работу системы, предположив, что её отключение могло быть следствием технической проблемы.

"Поэтому мое сообщение заключается в том, что я надеюсь: надеюсь, что это ошибка, возможно, огромная техническая проблема. Я не знаю. Но мы просим это сделать - включить систему. И я думаю, что это будет, честно говоря, справедливо, как между партнерами", - подчеркнул президент.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Кто может заменить Трампа - комментарий эксперта

Президент США Дональд Трамп сосредоточился на подготовке политического преемника, а главными претендентами на эту роль могут стать вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко также предположил сценарий досрочного прихода Венса к власти на фоне возможного поражения республиканцев на выборах.

Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс / Инфографика: Главред

По мнению Чаленко, перспектива второго президентского срока Трампа уже не является определяющей для его политических планов. Поэтому нынешний президент США, как считает эксперт, заинтересован в создании условий для передачи власти преемнику.

"У Трампа уже нет собственного политического будущего в смысле следующего президентского срока. Поэтому ему нужно создавать условия для своего преемника", - подчеркнул Чаленко.

В то же время борьба за политическое лидерство внутри Республиканской партии, по словам эксперта, не ограничивается кандидатурой вице-президента. Среди возможных преемников Трампа он также выделил Марко Рубио, обратив внимание на его позицию по поводу российско-украинской войны.

"Основными фигурами здесь являются Вэнс и Марко Рубио. И именно Рубио демонстрирует больше сигналов о сбалансированной политике в отношении российско-украинского направления", - отметил Чаленко.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Reuters пояснил, что администрация Трампа рассчитывает на соглашение об экспорте российского дизельного топлива с целью подтолкнуть Москву к переговорам. Редакционное расследование указывало, что поставка более 2,25 млн баррелей предусмотрена на американский и международные рынки. В материале также отмечается, что соглашение было направлено на возобновление трехсторонних переговоров и могло ослабить позицию Киева в переговорах с Кремлем.

Энн Эпплбаум в своей колонке для The Atlantic утверждала, что последние шаги Трампа подрывают долгосрочную политику в отношении России и оказывают давление на Украину. В статье она писала, что действия администрации направлены на то, чтобы заставить Украину капитулировать посредством бизнес-сделок с Кремлем. Автор также привела факты об отмене санкций в отношении дизельного топлива и угрозе прекращения обмена разведданными с Украиной.

Владимир Зеленский заявил, что Россия проигнорировала объявленное прекращение огня в энергетическом секторе и продолжила атаки. В обращении он сообщил о масштабах обстрелов и подчеркнул факт невыполнения энергетического перемирия. По данным Офиса президента, в результате ударов по Харькову погибли четыре человека и ещё 41 человек получил ранения, а всего было применено более сотни средств поражения.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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