В США "кастинг" на место преемника Трампа: названы вероятные кандидатуры

В республиканской среде уже идет борьба за статус преемника Дональда Трампа, считает Игорь Чаленко.

https://glavred.info/world/v-ssha-kasting-na-mesto-preemnika-trampa-nazvany-veroyatnye-kandidatury-10803914.html Ссылка скопирована

Дональду Трампу уже могут искать преемника / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из заявлений Чаленко:

Трамп создает условия для своего политического преемника

Преемником Трампа может стать Вэнс или Рубио

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил о том, что президент США Дональд Трамп создает условия для своего политического преемника.

"У Трампа уже нет собственного политического будущего в смысле следующего президентского срока. Поэтому ему нужно создавать условия для своего преемника", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт не исключает, что на роль преемника Трампа может рассматриваться кандидатура вице-президента США Джей Ди Вэнса, в том числе, в случае досрочной отставки нынешнего хозяина Белого дома.

"И один из сценариев, который при нынешнем политическом раскладе не выглядит фантастическим, - это приход к власти Джей Ди Вэнса, который мог бы пробыть на этом посту оставшиеся два года. Особенно если республиканцы потерпят тотальное поражение на выборах", - не исключает он.

Также по словам собеседника в республиканской среде уже идет борьба за статус преемника Трампа.

"Основными фигурами здесь являются Вэнс и Марко Рубио. И именно Рубио демонстрирует больше сигналов о сбалансированной политике в отношении российско-украинского трека", - добавил Чаленко.

/ Инфографика: Главред

В Сенате обвинили Трампа в нарушении закона - о чем речь

Семь сенаторов США, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, выступили против решения администрации Дональда Трампа разрешить ввоз российского дизельного топлива. По их мнению, этот шаг нарушает действующее американское законодательство.

Законодатели призвали президента США незамедлительно пересмотреть свое решение и отменить введенное разрешение.

Ранее сообщалось о том, что Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского. Глава Белого дома набрался наглости посоветовать украинцам избрать нового президента, фактически вмешавшись во внутренние политические процессы Украины.

Как ранее сообщал Главред, Конгресс может отстранить президента США. На фоне подготовки США к промежуточным выборам все острее встает вопрос о политическом будущем Дональда Трампа.

Читайте также:

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред