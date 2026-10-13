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Трамп заставляет РФ и Украину заключить мир: что требует от Путина и Зеленского

Алексей Тесля
13 октября 2026, 01:53
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Дональд Трамп убежден в том, что для достижения соглашения о прекращении огня должны встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин.
Трамп заставляет РФ и Украину заключить мир: что требует от Путина и Зеленского
Дональд Трамп оценил шаги по достижению перемирия в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, скриншот

Главное из заявлений Трампа:

  • Нарушения режима прекращения огня были с обеих сторон
  • Для достижения соглашения должны встретиться Зеленский и Путин

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с объявленным им ранее "энергетическим перемирием" между Украиной и РФ.

Он также прокомментировал информацию о том, что РФ сразу же нарушила объявленное им прекращение огня."Нарушения были с обеих сторон", – сказал журналистам президент США.

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Глава Белого дома также ответил на вопрос о том, что Украина и РФ заявляли, что не достигали соглашения о прекращении огня.

"Они достигли соглашения. Вы знаете, почему? Потому что я сказал: "Вы должны согласиться". Вот почему", – ответил Трамп.

При этом он также прокомментировал информацию о том, что президент Владимир Зеленский поддерживает его предложение о прекращении огня в энергетической сфере, а диктатор Владимир Путин – нет.

"Я думаю, что они оба его поддерживают… Я думаю, что Путин хочет заключить сделку, и нам нужно убедить Зеленского тоже захотеть заключить сделку. Думаю, они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать. Но мы заставим их заключить соглашение", – сказал президент США.

По его словам, Путин якобы больше хочет заключить соглашение, чем Зеленский, передает Clash Report.

Трамп также убежден в том, что для достижения соглашения о прекращении огня должны встретиться Зеленский и Путин.

"Зеленский и Путин должны встретиться и положить конец войне", - добавил президент США.

Зеленский высказался о возможности энергетического перемирия с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку предложению американского лидера Дональда Трампа о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Он заявил, что Киев готов отказаться от ударов по соответствующим объектам на территории России, рассчитывая на аналогичные действия со стороны Москвы.

Ранее Зеленский выдвинул главное условие энергетического перемирия. Президент подчеркнул, что любые шаги по снижению интенсивности ударов должны быть взаимными и предусматривать реальные гарантии.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь связал подорожание бензина с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина намерена усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне изменения тактики России и подготовки Москвы к новой зимней кампании.

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Проект получил большую известность во время войны в Нагорном Карабахе (2020) и на ранних этапах полномасштабной войны в Украине, массово публикуя кадры работы турецких беспилотников Bayraktar TB2.

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