Трамп набросился на Украину из-за ударов по российским НПЗ - что заявил

Белый дом называет взрывы на российских нефтеперерабатывающих заводах главной причиной подорожания топлива.

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Трамп назвал удары по российским НПЗ причиной роста цен на бензин / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, скриншот из видео

Кратко:

Трамп назвал удары по российским НПЗ причиной роста цен

Ормузский пролив, по его словам, больше не влияет на цены

Президент США Дональд Трамп вновь связал подорожание бензина с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, Ормузский пролив в настоящее время не является причиной роста цен, поскольку на мировой рынок ежедневно поступает рекордный объем нефти.

видео дня

"То, что сейчас повышает цены на бензин, - это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей, а слово "нефтеперерабатывающие заводы", где российские заводы взрываются из-за атак Украины", - утверждает Трамп.

Он также обвинил своих политических оппонентов - демократов - в том, что якобы в так называемых "синих" штатах (то есть штатах, где большинство населения традиционно поддерживает демократов) они специально закрывают американские НПЗ.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Сколько российских НПЗ поразила Украина

В Министерстве обороны заявили, что Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России.

В пресс-службе отметили, что совсем недавно были поражены Московский, Ярославский, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермский, Ильский, Саратовский, Сизранский и другие НПЗ.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей - это существенный удар по экономике врага, по его способности осуществлять агрессию и обеспечивать группировки своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию России", - подчеркнули в Минобороны.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне изменения тактики России и подготовки Москвы к новой зимней кампании.

В ночь на 2 октября в стране-агрессоре РФ раздались взрывы. В Волгограде было видно сияние от пожара в районе НПЗ и ОАО "Каустик".

В ночь на 23 сентября в промышленной зоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре во второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже стало целью атаки беспилотников.

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