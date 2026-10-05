Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп набросился на Украину из-за ударов по российским НПЗ - что заявил

Мария Николишин
5 октября 2026, 20:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Белый дом называет взрывы на российских нефтеперерабатывающих заводах главной причиной подорожания топлива.
Трамп набросился на Украину из-за ударов по российским НПЗ - что заявил
Трамп назвал удары по российским НПЗ причиной роста цен на бензин / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, скриншот из видео

Кратко:

  • Трамп назвал удары по российским НПЗ причиной роста цен
  • Ормузский пролив, по его словам, больше не влияет на цены

Президент США Дональд Трамп вновь связал подорожание бензина с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, Ормузский пролив в настоящее время не является причиной роста цен, поскольку на мировой рынок ежедневно поступает рекордный объем нефти.

видео дня

"То, что сейчас повышает цены на бензин, - это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей, а слово "нефтеперерабатывающие заводы", где российские заводы взрываются из-за атак Украины", - утверждает Трамп.

Он также обвинил своих политических оппонентов - демократов - в том, что якобы в так называемых "синих" штатах (то есть штатах, где большинство населения традиционно поддерживает демократов) они специально закрывают американские НПЗ.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Сколько российских НПЗ поразила Украина

В Министерстве обороны заявили, что Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России.

В пресс-службе отметили, что совсем недавно были поражены Московский, Ярославский, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермский, Ильский, Саратовский, Сизранский и другие НПЗ.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей - это существенный удар по экономике врага, по его способности осуществлять агрессию и обеспечивать группировки своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию России", - подчеркнули в Минобороны.

Трамп набросился на Украину из-за ударов по российским НПЗ - что заявил
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне изменения тактики России и подготовки Москвы к новой зимней кампании.

В ночь на 2 октября в стране-агрессоре РФ раздались взрывы. В Волгограде было видно сияние от пожара в районе НПЗ и ОАО "Каустик".

В ночь на 23 сентября в промышленной зоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре во второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже стало целью атаки беспилотников.

Читайте также:

О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооружённые Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НПЗ Дональд Трамп Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Масштабная передислокация стратегической авиации РФ: названы сроки нового удара

Масштабная передислокация стратегической авиации РФ: названы сроки нового удара

21:36Война
Россия готовит новый массированный удар по Украине: раскрыта главная опасность

Россия готовит новый массированный удар по Украине: раскрыта главная опасность

20:58Украина
Трамп набросился на Украину из-за ударов по российским НПЗ - что заявил

Трамп набросился на Украину из-за ударов по российским НПЗ - что заявил

20:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слона у водопоя за 39 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слона у водопоя за 39 с

"Хотим мира": у Путина назвали основное условие для завершения войны

"Хотим мира": у Путина назвали основное условие для завершения войны

Зачем японцы бросают бутылку с водой в стиральную машину: удивительный лайфхак

Зачем японцы бросают бутылку с водой в стиральную машину: удивительный лайфхак

Тест на IQ: нужно найти кукурузу среди ананасов за 10 секунд

Тест на IQ: нужно найти кукурузу среди ананасов за 10 секунд

Как правильно чистить ершик для унитаза и как часто его нужно менять

Как правильно чистить ершик для унитаза и как часто его нужно менять

Последние новости

22:07

Сад весной просто утонет в цветах: какие растения высаживают в октябре

21:36

Водителям рекомендуют запастись топливом: возможен ли дефицит на АЗС

21:36

Масштабная передислокация стратегической авиации РФ: названы сроки нового удара

21:33

5 вещей, которые можно взять из гардероба мужа: советы дизайнера

20:58

Россия готовит новый массированный удар по Украине: раскрыта главная опасность

Запорожье – лакомый кусок для Путина, но главная цель другая: прогноз Жданова о войне зимойЗапорожье – лакомый кусок для Путина, но главная цель другая: прогноз Жданова о войне зимой
20:54

Трамп набросился на Украину из-за ударов по российским НПЗ - что заявил

20:16

Королевский секрет: как на самом деле называют детей Уильяма в школе

20:15

"Есть много оснований": в США сделали тревожное заявление из-за чумы в России

19:59

Швы между плиткой снова станут белыми: поможет одно средство из аптечкиВидео

Реклама
19:57

Плесень может быть уже внутри: как найти опасные признаки и очистить стиралкуВидео

19:47

Унитаз будет чище без дорогой химии: помогут два продукта с кухниВидео

19:35

"Плиту не включила": Меган Маркл высмеяли из-за нелепой ошибки в новом видео

19:34

Христианский корпус и БФ молодежной инициативы "Надежда" открыли спортивно-реабилитационный центр для ветерановФото

19:16

Сможет долететь до Ужгорода: РФ разрабатывает новую ракету, в чем опасность

19:10

Эстония готовится к удару РФ: Невзлин рассказал, что задумал Таллиннмнение

19:03

Популярная российская фигуристка оказалась в тяжелом состоянии в больнице

19:00

"Трамп – не на нашей стороне": Жданов раскрыл худший сценарий завершения войны

18:31

Число погибших и раненых резко возросло: что известно о последствиях удара по ХарьковуФото

18:30

Пищевая моль исчезнет из кухни: что нужно положить в шкаф с крупамиВидео

18:23

Ни капель, ни разводов: простой способ предотвратить появление конденсата на окнеВидео

Реклама
18:01

"Хотим мира": у Путина назвали основное условие для завершения войны

17:39

РФ может получить весь Донбасс без боя: Жданов озвучил тревожный сценарий

17:26

Горит долго и стоит в разы дешевле: названа альтернатива дровам и пеллетамВидео

17:17

Точно не "подосиновик" и не "масленок": как правильно называть грибы на украинском

17:09

"Придут мириться": Повалий спела на украинском и сделала лицемерное заявлениеВидео

16:56

Тест на IQ: нужно найти кукурузу среди ананасов за 10 секунд

16:49

Белые стены выходят из моды: какой цвет сделает интерьер визуально дорожеВидео

16:24

Россия ударила по гражданскому судну в Черном море, есть погибший: что известно

16:17

Пока не ударили морозы: 5 важных дел, которые стоит совершить в саду осенью

16:12

Стилист показала 5 модных свитеров на осень 2026: как их стильно носить

16:08

Хакеры атаковали сайт АТБ и потребовали $400 тысяч: в компании сделали заявление

16:06

Доллар взлетел до исторического максимума: новый курс валют на 6 октября

15:55

Крымскому мосту приготовиться: как ответит Украина на удары по Киеву

15:34

Людей ищут под завалами дома: РФ нанесла смертельный удар по Харькову

15:26

"Восемь ран на груди": предательница Марченко заявила о загадочной болезни

15:05

Путин придумал новый "план победы": зачем РФ усиливает удары и что будет зимой

14:59

Для подогрева или хранения: как правильно использовать ящик под плитой

14:55

Пока отопление ещё не включили: 4 простых хитрости, которые помогут согреть дом

14:00

"Я бы сказал в лицо": популярный ведущий публично послал Потапа и Настю

13:43

Распространенная ошибка, из-за которой еда в микроволновке нагревается неравномерно

Реклама
13:31

"Армия": Ким Кардашьян удивила количеством нянь для детей от Канье Уэста

13:28

Снаряд РФ попал в будку и автобус на границе с Молдовой: ранен пограничник

13:20

Голубцы больше не будут сухими: повара советуют добавить в фарш неожиданный ингредиент

13:17

В РФ умер популярный исполнитель шансона

12:59

"Не сладкая жизнь": Винник заговорил о возвращении и назвал условие

12:50

Почему дети лгут: скрытые причины, о которых родители даже не догадываются

12:43

Счета за отопление станут меньше: на какую отметку установить регулятор батареи

12:37

Украшение за миллионы исчезло после трагедии Панеттьери — всплыли детали

12:24

Дерево будет быстро расти и останется здоровым: 7 важных правил ухода от садоводов

12:11

Россия хочет стереть с лица земли и захватить крупный город: какой план у врага

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять